Ashiuchi coloca Suzano entre as 25 melhores: 'Motivo de imenso orgulho'

O ciclo de modernização e eficiência administrativa iniciado pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (2017–2024) rendeu a Suzano um dos maiores reconhecimentos da gestão pública paulista: o município foi apontado nesta segunda-feira (13 de outubro) pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) como uma das 25 cidades com melhor gestão efetiva do Estado, com base nos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) referentes ao exercício de 2024.

A homenagem foi entregue durante o evento de celebração dos dez anos do IEG-M, realizado nesta segunda-feira (13/10), no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Mello, na capital paulista. O reconhecimento confirma a consolidação de Suzano como modelo de administração planejada, eficiente e voltada à população, fruto de um trabalho iniciado por Ashiuchi e hoje continuado pelo prefeito Pedro Ishi, que representou o município na cerimônia ao lado de autoridades estaduais, como o governador Tarcísio de Freitas, a presidente do TCE-SP, Cristiana de Castro Moraes, e o presidente da Alesp, André do Prado.

De acordo com o levantamento oficial, Suzano obteve nota “B” (Gestão Efetiva) no IEG-M 2024, a melhor classificação do Alto Tietê e uma das mais altas do Estado, resultado que reflete a evolução da cidade em áreas como planejamento, gestão fiscal, saúde, segurança e tecnologia da informação, consolidando uma administração moderna, equilibrada e voltada à eficiência dos serviços públicos.

Para Rodrigo Ashiuchi, o resultado do IEG-M representa o coroamento de um trabalho coletivo que transformou Suzano e estabeleceu uma nova cultura de gestão pública. “Ver Suzano entre as 25 melhores gestões municipais do Estado é motivo de imenso orgulho. É o reconhecimento de uma cidade que acreditou, planejou e se reinventou ao longo de oito anos de muito trabalho. Governar Suzano foi a maior honra da minha vida, e ver esse legado reconhecido pelo Tribunal de Contas é a certeza de que todo o esforço valeu a pena”, destacou Ashiuchi.

O ex-prefeito também agradeceu à população e às lideranças políticas que apoiaram sua trajetória. “Minha eterna gratidão a cada suzanense que confiou na Larissa (Ashiuchi) e em mim para conduzir nossa cidade. Agradeço à família do Partido Liberal (PL), em nome do presidente nacional Valdemar da Costa Neto, ao presidente da Alesp, André do Prado, e ao deputado federal Marcio Alvino, grandes parceiros nessa caminhada. Também estendo meus agradecimentos ao governador Tarcísio de Freitas e ao prefeito Ricardo Nunes, pela confiança e oportunidade de continuar trabalhando com os mesmos valores e princípios pelo bem público. Suzano é hoje sinônimo de gestão eficiente, transparente e humana”, completou.