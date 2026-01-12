Ashiuchi confirma pré-candidatura e vê André forte para vice-governador

O ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL), confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. A declaração foi dada por Ashiuchi durante participação do DS Entrevista.

“Sou um soldado do partido. Me coloquei à disposição do presidente Valdemar (Costa Neto), do André do Prado, do Marcio Alvino. Faço parte do grupo deles e eles decidiram, por bem, colocarmos uma pré-candidatura a deputado estadual. Estou à disposição como pré-candidato e tenho certeza de que vamos fazer um grande trabalho. Se for esse o caminho, estou pronto para servir”, disse sobre a sua candidatura. Mesmo tendo base forte em Suzano, o secretário falou que pretende trabalhar por todas as cidades do Alto Tietê.

“Quero trabalhar desde Guararema até Santa Isabel, Salesópolis, Arujá, Ferraz, Poá. Fui presidente do Condemat em três oportunidades, conheço muito bem a região, moro aqui e tenho certeza de que vamos contribuir com todo o Alto Tietê, não só com Suzano”.

Apesar da sua pré-candidatura, Ashiuchi disse manter o foco no seu trabalho na Prefeitura de São Paulo. “Tem um momento de descompatibilização, uma data-limite, que é dia 4 de abril. Hoje estou focado em continuar contribuindo com as cidades de São Paulo e Suzano. Vai chegar um momento em que vamos trabalhar nas eleições”.

O político vê o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado (PL), como nome forte para ser vice-governador na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Tem uma conversa sobre ele ser vice-governador do Tarcísio (de Freitas). O governador é muito parceiro. É normal ter essa conversa pelo PL ser o maior partido da base do governador. Nessa nova janela partidária de mudanças de deputados, o PL provavelmente vai aumentar sua bancada na Alesp. Tenho certeza de que é normal e é por meio da meritocracia que o PL postule estar junto com o governador Tarcísio em uma chapa majoritária. Tendo essa possibilidade, o nome do partido, sem dúvida nenhuma, é do deputado André do Prado”, continuou Ashiuchi.