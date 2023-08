Ashiuchi deixa Suzano à disposição do Estado para receber sede do Baep

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ofereceu a estrutura do 32º Batalhão de Polícia, no Jardim Monte Cristo, para receber a unidade do Batalhão de Operações Especiais de Polícia, o Baep.

O anúncio do prefeito veio durante o programa DS Entrevista da última segunda-feira. Ele já havia confirmado a informação no Programa Radar Noticioso da Rádio Metropolitana para a jornalista Marilei Schiavi.

O 32º Batalhão está localizado na Avenida Paulista, ao lado do Parque Max Feffer, no Jardim Monte Cristo.

Segundo Ashiuchi, a unidade seria instalada no mesmo terreno que o batalhão.

“Seria feita as adequações de alguns prédios próximos, mas com a ajuda da Prefeitura, seria possível”, disse, explicando que o batalhão já passa por reformas e “que atenderia bem as demandas do Baep”.

Ashiuchi afirmou que em Mogi já existe da unidade do CPAM-12, que é o centro de comando das polícias militares na região.

“Na minha visão Suzano, de forma técnica, é o centro, o coração do Alto Tietê. Aqui tem fácil acesso a outras cidades da região, como Ferraz, Poá, Itaquá, Mogi”, disse.

Ele concluiu afirmando que o necessário é a região ter logo uma Baep, “e se for em Suzano é melhor ainda”.

Guilherme Derrite e André do Prado

No começo de junho o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, este em Mogi das Cruzes e afirmou que a construção e inauguração de uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no Alto Tietê está no planejamento do Governo do Estado, e que falta agora um projeto técnico para escolha do local.

Em seguida o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado, falou que o projeto final deve sair em até oito meses.

“Essa (construção de um Baep) é uma reivindicação de todo o Alto Tietê. Sabemos da importância. Por isso, posso confirmar para vocês que está no nosso planejamento a inauguração, criação e instalação de um Batalhão de Ações Especiais de Polícia no Alto Tietê. Agora, em qual cidade, o local, ainda será definido por uma planejamento estratégico da Polícia”, disse o secretário na época.