Ashiuchi denuncia vandalismo em pontos de ônibus em Suzano

Na última segunda-feira (22), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) denunciou em postagem no Facebook atos de vandalismo que a administração municipal verificou nos postos de ônibus da cidade. Recentemente as instalações foram revitalizadas em parceria com a iniciativa privada. Após as pichações, os pontos serão novamente reformados a partir da semana que vem.

De acordo com a postagem do chefe do Executivo, ao menos oito pontos de ônibus foram pichados ao longo da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) e um na região central. As fotos divulgadas na publicação destacam o vandalismo em um dos novos abrigos revitalizados em meados de setembro, quando receberam adesivagem do projeto 'Descubra Suzano', com imagens selecionadas no concurso fotográfico 'Lentes sobre Suzano - Patrimônio Cultural', em parceria com a Radial Transporte. "Além de picharem, rasgaram os adesivos de fotos da cidade que colocamos recentemente. Foi uma iniciativa da prefeitura para valorizar a arte e a história de Suzano, com fotografias feitas pela própria população", lamentou a atitude.

O prefeito ainda apontou outro caso de pichação, na escadaria de acesso à Praça Cidade das Flores. O local já foi novamente pintado. Os reajustes nos pontos de ônibus danificados estão agendados para semana que vem. "Peço que, caso vejam alguém pichando, denunciem. Estamos trabalhando para reconstruir o município e, para isso, é preciso da colaboração e conscientização de todos. Vamos nos unir por uma Suzano cada vez melhor", pediu Ashiuchi.

De acordo com a administração municipal, os atos de vandalismo foram identificados pelas equipes da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Ainda não há suspeitas de quem tenha causado os danos. A população pode denunciar as ações à Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones 153 ou 4745-2150.

Índio - Tibiriçá

A equipe de reportagem do DS contabilizou pelo menos 14 pontos de ônibus pichados na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Na via, as estruturas de concreto receberam a pintura de revitalização no início do ano.