Ashiuchi destaca resgate histórico e avanço turístico com inauguração do Baruel

Em resposta à reportagem, moradores que residem há anos nas proximidades da Igreja do Baruel demonstram grande felicidade com as mudanças realizadas no local. A entrega das obras está previsto para sexta-feira (27).

A Igreja Nossa Senhora da Piedade, popularmente conhecida como Igreja do Baruel, é o Marco-Zero de Suzano, localizada no distrito de Palmeiras. Ela foi "erguida" durante o século 17, pela comunidade local. Devido a uma tempestade que atingiu a região e a estrutura fraca da igreja, ela foi parcialmente destruída.

1916

Apenas em 1916, aproximadamente 135 anos depois, com o apoio da família Bianchi (nome foi atribuído à praça em frente à Igreja) ela pôde ser reconstruída. Desde então, nenhuma modificação ou melhoria aconteceu. Todo ano, sempre no final de setembro, ocorre a tradicional "Festa do Baruel".

O nome do local, conforme as histórias contadas sobre a cidade, tem origem com o sobrenome de uma família que residiu na cidade no século 16, conhecidos por "Barwell". Devido a dificuldade em pronunciar a palavra em inglês, o nome passou para "Baruel". A Prefeitura de Suzano pretende alavancar o turismo e a cultura da cidade, com a revitalização da igreja e do espaço.

População

José Carlos de Lima, de 74 anos e que há 19 anos mora nas proximidades da Igreja do Baruel, fica feliz com as obras. Ele elogiou muito as mudanças que estão acontecendo e diz que a "última grande festa ali ocorreu faz tempo".

"É claro que é muito bom, fico muito feliz em ver essas mudanças. Aqui é um local muito importante para a cidade, e a última grande festa que aconteceu aqui tem pelo menos 10 anos", afirmou o aposentado.

José Alves de Lima, de 90 anos de idade e há 19 anos freqüenta o Baruel, conta que "tudo o que é melhoria para o povo é sempre bom". Ele atualmente reside em São Miguel Paulista, bairro de São Paulo, mas sua filha ainda mora no Baruel, o que o faz estar sempre em Suzano.

"Minha filha se casou, então ela tem casa aqui. Como moro sozinho em São Paulo desde que minha esposa morreu, sempre venho para Suzano. Como católico desde criança, sinto mais felicidade ainda. Aqui é o Marco-Zero da cidade, é importante preservar", explicou o já aposentado, José Alves.

O aposentado Edvaldo Cavalcante, de 59 anos, mora há apenas dez meses no Baruel. Mas conta que se mudou para lá justamente porque conheceu e se encantou pelo local. "Eu sou natural de Santo André, no ABC Paulista, e quando vim para Suzano e conheci a região aqui do Baruel, logo me encantei. É um local tranquilo e muito bonito para morar. Muitas áreas verdes, e agora com a finalização das obras, vai ficar muito mais bonito", disse Edvaldo.