Ashiuchi é eleito novo presidente do Condemat e enumera prioridades

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi eleito nesta segunda-feira (18) por unanimidade o novo presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O republicano anunciou que um dos principais pleitos para 2018 é resolver uma ata de infraestrutura, que beneficiará com projetos de pavimentação em toda região. Ele também destacou que buscará contemplar a saúde no geral, pensa em um escritório de projetos para ajudar as prefeituras nas decisões sobre convênios federais e estaduais. O encontro aconteceu na sede do consórcio em Mogi das Cruzes.

O mandato da nova diretoria eleita é de um ano, com possibilidade de reeleição. Para a escolha, os prefeitos interessados deveriam apresentar a candidatura. Ashiuchi foi o único indicado, com sete votos, pelos chefes de poder Executivo para representar o Condemat no próximo ano.

Também estiveram presentes na reunião, os prefeitos José Luiz Monteiro (PMDB) de Arujá, Adriano Leite (PR) de Guararema, Mamoru Nakashima (PSDB) de Itaquaquecetuba, Marcus Melo (PSDB), Gian Lopes (PR) de Poá, Vanderlon Oliveira Gomes (PR) de Salesópolis e a prefeita Fábia Porto (PRB) de Santa Isabel.

O prefeito suzanense comentou que continuará com os trabalhos deixados pelo atual presidente e prefeito de Guararema, Adriano Leite, que cumprirá mandato até o fim deste ano. A posse de Ashiuchi acontecerá no primeiro dia útil de 2018, em 2 de janeiro, quando também já está marcada a primeira reunião. "A harmonia que todos os prefeitos estão trazendo para cá garante muitos resultados positivos para a região. Vamos continuar da mesma forma e buscando sempre avançar. Quero parabenizar o Adriano, que ao longo deste ano, fez um trabalho excelente", enfatizou Ashiuchi.

Ele também comentou sobre a mudança no formato do consórcio que agora passa a ser de caráter Executivo. "Com essa alteração, poderemos participar de licitações, compras, dando um poder maior de barganha no mercado as cidades. Isso diminuirá preços e beneficiará a todos os munícipes”.

Ainda apontou as prioridades para o próximo ano. “Além disso, vamos resolver a ata específica de pavimentação, onde buscaremos recurso do governo estadual para acerta a parte financeira e as cidades terem avanços significativos nesse sentido. Ações de saúde também acontecerão para evitar o fechamento de hospitais, como corre o risco o Hospital Municipal Guido Guida de Poá. Há outro pleito, que é ter um escritório de projetos que visa o auxilio a todas as prefeituras, onde alguém ficará plugado 24 horas nesses convênios federais e estaduais para não perder as oportunidades e ter as parcerias".

Para isso, os cofres do Condemat vão precisar estar em dia. De acordo com Adriano, o consórcio será entregue com recursos em caixa, destacando que tudo ocorreu dentro do esperado. "O bastão de mandato será entregue a Ashiuchi com tranquilidade".

Além de Ashiuchi na presidência, a nova diretoria também nomeada ontem tem a seguinte composição: Mamoru Nakashima como vice-presidente, José Luiz 1º secretário, Fábia 1ª tesoureira, Marcus Melo 2º tesoureiro e Adriano Leite como presidente do Conselho Fiscal.