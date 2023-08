Ashiuchi é eleito vice-presidente de conselho que inclui todas as cidades da Grande São Paulo

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, é o novo vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, colegiado que reúne as 39 cidades da Grande São Paulo. Eleito nesta segunda-feira (14/08), durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do governador Tarcísio, o suzanense representa o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – Condemat e, consequentemente, a maior região do Estado depois da Capital. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assumiu a presidência, enquanto a secretaria ficou com José Police Neto, subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano.

Criado em 2011, o Conselho Metropolitano tem como focos principais a formulação e articulação de políticas públicas para o desenvolvimento de toda a Grande São Paulo. Estava em segundo plano, no entanto, desde o final de 2020, pouco antes da morte do prefeito da Capital, Bruno Covas, que era o presidente.

Vice-presidente eleito com apoio unânime dos prefeitos da Região Metropolitana, Ashiuchi destacou a importância do Alto Tietê compor a diretoria do colegiado. “Nossa região é a segunda maior do Estado, com mais de três milhões de habitantes, uma economia muito forte e diversificada, e dificuldades que são comuns também às outras cidades da Grande São Paulo”, disse.

O prefeito também falou sobre os desafios dessa retomada, da atuação integrada dos consórcios de municípios da Grande São Paulo e do apoio do Governo do Estado para a reativação do Conselho Metropolitano. Na reunião desta tarde participaram, ao lado do governador, o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado.

“A reativação desse Conselho, com a participação efetiva dos prefeitos, é fundamental para que possamos planejar políticas públicas e aproveitar esse momento de abertura do Governo do Estado para promover o desenvolvimento metropolitano. Temos pautas prioritárias, algumas com avanços concretos já nesta primeira reunião”, destacou Ashiuchi.

Para o presidente do Condemat, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, a atuação integrada dos consórcios foi fundamental para a retomada do Conselho Metropolitano. E ter o Alto Tietê na direção do colegiado fortalece a região.

"Estamos no caminho certo por somar com todas cidades da Região Metropolitana, pensando em conjunto com toda variedade de tamanho e população. Parabenizo o presidente Ricardo Nunes e nosso parceiro Rodrigo Ashiuchi como vice", declarou Caio Cunha. “Parabéns a todos os prefeitos do Condemat. Mais uma vez, a união do Alto Tietê fez a diferença para que a região seja destaque nesse importante colegiado”, acrescentou.

Na primeira reunião da nova diretoria, uma das pautas que avançou foi a do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)*, resultado de um trabalho exaustivo das equipes técnicas do Governo do Estado, municípios e o sociedade civil, que participou através de audiências públicas, mas que ficou parado nos últimos anos. Nesta segunda-feira, o Conselho deliberou pelo encaminhamento do projeto de lei do PDUI da Região Metropolitana de São Paulo para a Assembleia Legislativa. O Plano traz as diretrizes para o desenvolvimento planejado e sustentável das 39 cidades, com destaque para zoneamento, ocupação do território e obras interurbanas.

Também foram apresentadas as minutas dos anteprojetos de lei para encaminhamentos à Alesp da criação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia do Rio Jaguari; Rio Guaió; Cabuçu/Tanque Grande e Alto Juquiá /São Lourenço.

Todas as cidades do Condemat que estão na Grande São Paulo participaram da reunião do Conselho Metropolitano. Além de Ashiuchi e do presidente do Condemat, estiveram presentes os prefeitos Inho Taino (Biritiba Mirim), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Odvane Rodrigues (prefeito em exercício de Guararema), Guti (Guarulhos), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Aladim (Mairiporã), Vanderlon Gomes (Salesópolis) e Carlos Chinchilla (Santa Isabel), assim como representantes das cidades de Arujá e Poá.