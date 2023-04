Ashiuchi é homenageado por alunos da Marques Figueira

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi homenageado por alunos e funcionários da Escola Municipal Antônio Marques Figueira na tarde desta terça-feira (11/04), como agradecimento no Dia do Prefeito, celebrado nesta data. A surpresa foi coordenada pelas Secretarias de Governo e de Educação, contando com a participação de autoridades, amigos e familiares do chefe do Executivo.

Ashiuchi chegou à escola acompanhado dos secretários municipais de Governo e de Segurança Cidadã, Alex Santos e Afrânio Evaristo da Silva, respectivamente, sendo recebido pela sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e por sua mãe, Célia Ashiuchi.

No local, a recém-inaugurada Orquestra Sinfônica de Suzano foi convidada a integrar a ocasião, abrindo a festividade com uma homenagem ao município e ao prefeito com uma performance do Hino de Suzano.

Em seguida, os alunos do 3º ano E apresentaram uma peça teatral sobre a importância do companheirismo e da gentileza no dia a dia, sendo esta seguida por um coral formado por um segundo grupo, composto por alunos de 7 e 8 anos de idade. Logo após, a homenagem incluiu também versões orquestradas de canções, parabenizando não apenas o chefe do Executivo, mas também seus entes queridos, homenageados no palco pelas entidades presentes.

Larissa comentou que a escolha do local da homenagem teve um significado importante. "O Rodrigo estudou aqui na escola Marques Figueira durante sua infância, então fazer essa homenagem especial aqui para ele, que tanto trabalha pela nossa cidade, foi uma escolha mais que acertada", pontuou.

Célia denotou que a emocionante tarde foi um presente mais que especial, sendo ainda um momento de lembrar várias histórias de anos atrás. "Ver um filho ser querido e amado por tantas pessoas é lindo", pontuou, emocionada. Para o secretário de Governo, o comprometimento do prefeito Rodrigo Ashiuchi é um dos principais motivos pelo crescimento constante de Suzano. "Estamos aqui agradecendo por tudo que foi feito na nossa cidade, pois o Rodrigo está sempre pensando no que pode ser feito a mais e em como a população pode receber melhorias", pontuou Alex Santos.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, parabenizou a surpresa organizada pela equipe da pasta e da escola, ressaltando que o prefeito é merecedor das homenagens. "O empenho da gestora estratégica Renata Priscila, do diretor da escola, Marcos de Oliveira, e dos professores na organização desta apresentação com os alunos é do tamanho da dedicação do prefeito Rodrigo a nossa cidade", disse.

Ashiuchi agradeceu a homenagem, ressaltando que a maior felicidade que poderia ter neste dia é ver uma cidade em constante ritmo de evolução e uma população feliz com os resultados. “Enquanto prefeito, meu maior desafio, junto com toda a equipe da gestão, é trazer avanço e garantir o bem-estar do nosso povo”, concluiu.

O vereador Artur Takayama e demais autoridades municipais também participaram da solenidade.