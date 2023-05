Ashiuchi e Larissa participam de evento do PL Mulher em São Paulo

O evento reuniu ao menos mil pessoas no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Ao lado da ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional, e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), a deputada se comprometeu a incentivar a participação das mulheres na Política e fomentar o protagonismo feminino em todas as esferas de poder.

Além do casal Bolsonaro, prestigiaram o evento o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, autoridades e lideranças municipais, deputados estaduais e federais, senadores e correligionários do Partido Liberal de diferentes partes do País.

Uma vez empossada, Rosana Valle terá daqui para frente uma longa agenda de atividades em todo o Estado de São Paulo, tendo como principal objetivo fortalecer o ingresso de mais mulheres em diretórios municipais, para que possam, inclusive, caso desejem, se candidatarem nas eleições de 2024.

São Paulo tem mais de 23 milhões de mulheres - o que representa mais da metade (51%) de toda a população paulista.

“Admiro a Rosana como profissional e como política. Ela é o nome certo para atuar conosco neste novo momento no PL Mulher. Queremos expandir a quantidade de mulheres na Política”, afirmou Michelle.

Bolsonaro

Presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro dará apoio à mulher nos trabalhos de integração e de captação de filiadas para a sigla em todo o território nacional. O ex-presidente reconheceu, inclusive, o potencial de Rosana à frente do projeto em São Paulo.

“A Rosana se revela uma grande deputada federal. Vamos fazer a diferença com a participação feminina na Política em todo o Brasil, começando por São Paulo”, disse.

ASHIUCHI

Pelas redes sociais, o prefeito de Suzano parabenizou a nova diretoria do PL Mulher do Estado de São Paulo. “A minha esposa, a nossa primeira-dama Larissa Ashiuchi, também passa a integrar a executiva, o que para mim é motivo de muito orgulho, sobretudo por saber que a sua luta pelo engajamento da mulher na política seguirá em Suzano e por todo o nosso Estado”, disse.

“Quero aqui parabenizar a todas as novas integrantes, em nome da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Aproveito para cumprimentar a todos os presentes, em nome do nosso presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro; do presidente do partido no Brasil, Valdemar da Costa Neto; do presidente do PL São Paulo, José Tadeu Candelária; e do presidente da Alesp, o deputado André do Prado”, acrescentou.

LARISSA

Larissa lembrou que oficializou sua participação como integrante da executiva do PL Mulher do Estado de São Paulo. “Quero aqui, antes de tudo, agradecer o convite do partido para integrar esse grande time do Estado, voltado à participação da mulher na política. Sigo nesta missão em Suzano, com a oportunidade agora de ampliar o trabalho por todo o Estado”, disse.

“Registro meus cumprimentos à presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e ao presidente do partido no Brasil, Valdemar da Costa Neto, e sua esposa Dana. Também agradeço a todos pela confiança e oportunidade, em especial ao presidente do PL São Paulo, José Tadeu Candelária; o presidente da Alesp, o deputado André do Prado, e sua esposa Clarissa; e, principalmente, ao meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi”.

