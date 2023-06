Ashiuchi é recebido pelo presidente da Alesp no Palácio 9 de Julho

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi recebido nesta segunda-feira (19/06) pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, no Palácio 9 de Julho, sede do Poder Legislativo Paulista, para tratar de assuntos estratégicos para o desenvolvimento de Suzano e região, como o Hospital Federal, o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), o Parque Mirante do Sesc e o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen. O encontro também contou com a presença do deputado federal Marcio Alvino.

O chefe do Poder Executivo suzanense destacou o empenho dos parlamentares com os assuntos ligados à cidade, ressaltando a importância da parceria para os resultados que o município tem alcançado. “Foi uma conversa muito proveitosa sobre os trabalhos em andamento. Na oportunidade, dialogamos sobre as obras de infraestrutura viária e para a saúde, que garantirão melhorias na mobilidade e nos atendimentos promovidos em nosso município. Tive a oportunidade de apresentar a evolução dos trabalhos do Mirante do Sesc, que elevará o potencial turístico de Suzano. Agradeço o encontro e reforço a colaboração desses dois parceiros para o crescimento da região”, destacou Ashiuchi.

As obras

Em relação ao Hospital Federal, que está sendo construído na rua Sete de Setembro, já foram finalizados os serviços de alvenaria, reboco, contrapiso, impermeabilização e caixilharia, que contou com 800 metros quadrados (m²) de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos internos e externos da unidade. Atualmente, está sendo realizada a pavimentação externa, que contará com 5 mil m² e previsão de conclusão até o fim de julho. A partir de setembro, deverá ser iniciada a segunda etapa do projeto, que incluirá o acabamento da unidade e a instalação dos sistemas, como os de ar-condicionado. Os serviços executados ultrapassaram os 35% do total de custos previstos e a unidade deve ser entregue em 2024.

Antes da entrega do Hospital Federal, deverão ser iniciados os atendimentos no HRAT, cuja gestão ficará sob a responsabilidade da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). A unidade funcionará nas dependências do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano (rua Prudente de Moraes, 2.200, Vila Nova Amorim), e oferecerá serviços de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia, análises clínicas, entre outros.

No segundo semestre deste ano, deverão ser concluídas as intervenções que estão sendo feitas no Parque Mirante do Sesc, às margens da avenida Katsutoshi Naito. Alguns serviços já estão praticamente concluídos, como a pavimentação por bloquetes do pátio em frente à pirâmide e o observatório que foi instalado na extremidade do terreno, com gradil, que proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo do Mirante, e está ligada ao projeto de valorização da área. A pirâmide contará com pintura nas suas laterais, de 7m x 17m, alusiva à sustentabilidade, com assinatura dos artistas Ítalo Raphael e Nicolas Takaki.

No primeiro semestre de 2024, está prevista a finalização dos serviços que garantirão o prolongamento da avenida Roberto Simonsen. A extensão de 1,3 quilômetro da via, compreendida entre a rua José de Almeida, no Jardim Imperador, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, garantirá novas possibilidades de mobilidade urbana na região central de Suzano, já que abrirá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo ainda conexões com a rua Regina Cabalau Mendonça, a estrada dos Fernandes e à região da Casa Branca. A ordem de serviço para a obra foi assinada em 29 de abril e as intervenções já foram iniciadas.