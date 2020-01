Ashiuchi e Rossieli vistoriam obras em escolas de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, no sábado, para uma vistoria em duas obras na cidade: a reforma da Escola Estadual Professor Raul Brasil e a construção da creche no Residencial Nova América.

A visita começou pela unidade estadual, onde os responsáveis pelo serviço informaram como está o cronograma dos serviços de revitalização da escola. Novas áreas comuns estão em construção, assim como salas de estudo, de convivência e setores administrativos. O custo é de aproximadamente R$ 2,7 milhões, em parceria com a iniciativa privada. Os sistemas hidráulico e elétrico foram renovados e o mobiliário deve ser trocado. A revitalização também inclui a demolição e reconstrução de novas salas de aula do Centro de Ensino de Línguas (CEL).

Para Soares, a execução dos serviços segue o cronograma e a reforma deve ser concluída ainda no primeiro trimestre. “É uma obra importante não só para a comunidade escolar do Raul Brasil, mas para todo o município; além do apoio da prefeitura de Suzano, contamos com o patrocínio de empresas parceiras, por meio do Instituto Ecofuturo. Não haverá custo para o estado”, lembrou o secretário.

Antes de seguir para a segunda obra, o prefeito convidou o secretário para conhecer o espaço do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, onde há uma sala de Educação Ambiental construído a partir de materiais recicláveis, como garrafas pet e aço reutilizado. O espaço tem capacidade para 40 alunos. “Este é um projeto simples e barato, que pode ser usado como modelo para outras instalações em escolas do Estado também”, disse Ashiuchi.

A visita foi concluída nas obras da nova creche do Residencial Nova América. A construção é feita em parceria com o governo do Estado e tem o investimento de R$ 1,8 milhão. Serão nove salas de aula para 150 crianças de 0 a 3 anos em período integral, ou o dobro de vagas no atendimento parcial, de acordo com a demanda local.

“Os serviços estão adiantados por aqui. É preciso apenas alguns ajustes e o acabamento. Acredito que poderemos entregar o prédio ainda neste bimestre", comemorou Soares.

“O empenho da Secretaria Estadual de Educação é muito importante para nossa cidade, por isso agradeço a parceria do secretário Rossieli e de toda sua equipe com Suzano. Município e Estado juntos por nossas crianças e jovens!”, finalizou Ashiuchi.