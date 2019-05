Ashiuchi e secretários ouvem pedidos do Jardim Leymar

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu com moradores do Jardim Leymar, Jardim Natal e Jardim Lazzareschi, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. O encontro teve o objetivo de acolher as demandas da comunidade e também divulgar as melhorias já feitas na região durante esta gestão.

O encontro contou com a participação dos secretários Leandro Bassini (Educação), Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Said Raful Neto (Governo), Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança), do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Sérgio de Assis Andrade, do diretor de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares, e do vereador Rogério Gomes do Nascimento.

Na oportunidade, a equipe da Prefeitura de Suzano ouviu as principais reivindicações dos presentes, que trouxeram para pauta as necessidades prioritárias. Em sua maioria, os pedidos eram referentes à Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura, principalmente iluminação pública.

Inclusive, o secretário Leandro Bassini anunciou um projeto que será colocado em prática. O prédio que abrigava o antigo Sesi, localizado na avenida Nadir Dias de Figueiredo, no Jardim Leymar, será revitalizado para futuramente se tornar uma unidade municipal de ensino.

“Isso é algo muito esperado pela população, uma solicitação antiga desde que o prédio ficou abandonado em antigas gestões. Neste primeiro momento, vamos retomar o prédio, que foi invadido, fazer a limpeza do local e garantir a segurança de toda a área com a presença da GCM. O passo seguinte será iniciar a reforma para que algumas salas de aula já entrem em funcionamento em 2020”, disse o chefe da pasta de Educação.

A Saúde também foi pauta na reunião. O secretário Luis Cláudio Guillaumon relembrou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal, foi totalmente reformada e readequada para priorizar o atendimento humanizado. “Os pedidos de adequações nos foram apresentados e, agora, a pasta estuda a possibilidade de ampliação”, ressaltou.

Foi lembrado ainda durante o encontro que os bairros daquela região receberam recentemente troca de lâmpadas da iluminação pública e reforço na segurança, bem como terrenos baldios foram limpos. Novas solicitações foram acolhidas pelas Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços Urbanos e de Segurança Cidadã, que foram anotadas e serão executadas em breve.