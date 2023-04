Ashiuchi entrega 300 apartamentos e prevê regularização de 2 mil títulos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) prometeu entregar nos próximos 80 dias às outras 300 unidades que compõem o condomínio residencial Suzano II, localizado na Estrada Takashi Kobata, 689, Jardim Europa. Os serviços seguem em execução no bloco B, totalizando 600 novas moradias.

O chefe do executivo também vai regularizar mais 2 mil títulos no Miguel Badra.

O anúncio foi feito durante a tarde desta quinta-feira (6) após a entrega das chaves das 300 unidades do Bloco A.

Os imóveis serão ocupados por famílias suzanenses que estavam inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida, que foi retomada neste ano no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a entrega das chaves, o prefeito vistoriou os apartamentos acompanhado das autoridades locais e da primeira-dama Larissa Ashiuchi (PL). Estavam presentes o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e deputado estadual André do Prado (PL); secretário Nacional de Habitação (SNH) do Ministério do Desenvolvimento Regional, Hailton Madureira de Almeida; o secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e habitação, Eli Correa Filho representando o secretário Marcelo Branco da pasta e o governador Tarcísio de Freitas (Republicano), secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira e representantes do Banco do Brasil.

O presidente da Câmara, Joaquim Rosa (PL), além de vereadores e secretários marcaram presença. Os novos moradores também lotaram o espaço para acompanhar a inauguração.

A Prefeitura de Suzano conquistou a retomada da construção do Residencial Suzano II em março de 2022, por meio de diálogo com os governos estadual e federal. Ao todo, R$ 18 milhões foram liberados para conclusão do empreendimento. A seleção de uma nova empresa foi necessária após a anterior abandonar a obra, que estava 90%. A obra foi comandada pela empresa M Rocha Engenharia e orçada em aproximadamente R$ 70 milhões.

Em coletiva de imprensa o prefeito destacou que haverá uma fiscalização para que os proprietários não vendam os apartamentos. “Estamos dialogando com o governo estadual e federal para que ajudem a fiscalizar avenida ilegal das unidade por meio de plataformas on-line. Se for comprovado a venda indevida do apartamento a pessoas ficará impossibilitadas de participar de outros programas”, informou.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, explica que em três etapas ajuda a educar os moradores para migrar para os apartamentos. No primeiro momento explica aos moradores como funciona o convívio em condomínio; a segunda etapa é quando recebe a chave e a terceira é o pós-ocupação, nesta a secretaria acompanha a socialização da família no condomínio.

Regularização Fundiária

Desde 2017 a prefeitura realizou a regularização fundiária de mais 1.500 famílias e vai entregar mais 2 mil títulos no Miguel Badra. "Regularização fundiária ajuda as famílias a comprovarem que são proprietárias daquela área e deixa todos felizes”, disse o secretário Elvis Vieira .