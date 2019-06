Ashiuchi entrega chaves de apartamentos e anuncia melhorias na Região Norte

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), anunciou melhorias na região Norte da cidade na manhã desta sexta-feira (31). O anúncio aconteceu durante a cerimônia oficial de entrega das chaves para as famílias que residirão nos 500 apartamentos do Condomínio Bosque das Flores, pelo programa "Minha Casa, Minha Vida".

O prefeito afirmou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Revista será entregue até o começo de julho. Também foram iniciadas obras de melhorias na Rua Ernani Braga do Nascimento, no Jardim São José. Estão sendo realizadas trocas de iluminação em vias. Ele também manifestou interesse em aumentar o número de vagas em escolas, tendo em vista o número de famílias que chegarão àquela região.

"Desde o começo do mandato nós diminuímos essa fila. Hoje pudemos provar que com o trabalho sério e comprometimento, entregamos 500 apartamentos que, somados aos outros 500 que já entregamos, temos 1.000", comemorou Ashiuchi.

Bruno Cesar, 31, é autônomo e foi contemplado com uma casa. Ele afirma que morava próximo a um barranco, no Miguel Badra, junto com a esposa, Paloma Magalhães, 21. Segundo ele, o local "não tinha condições para viver" e que a nova casa trará tranquilidade para a família. "Lá tinha perigo de cair. Graças a Deus estamos com casa nova, longe do perigo e, acredito que com mais segurança. Estou feliz que minha família tem um teto, agora o nosso filho terá mais tranquilidade", conta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirma que cerca de 1.000 residências ainda serão entregues até o final do mandato. Tratam-se dos Conjuntos Residenciais Nova América I e II, além do Residencial Suzano e do Residencial Santa Cecília.

Panorama

A situação dos três residenciais é a seguinte: segundo o prefeito, o Residencial Nova América já teve a reintegração de posse, e a construtora responsável já está realizando obras no condomínio. Já o Residencial Suzano teve um problema na questão do saneamento básico, que já está sendo resolvido.

O Residencial Santa Cecilia é o que está com o cronograma mais atrasado. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, esse empreendimento foi o último dos três a fazer a reintegração de posse, portanto o prazo para entrega pode ser mais longo. Mesmo assim, trata-se do menor conjunto entre eles, o que pode agilizar a entrega.

Ashiuchi ainda afirmou que a Lei Reurb já está sendo encaminhado à Câmara Municipal. A lei trata de regulamentação fundiária (regularização de documentos). "A lei tem o apoio dos vereadores. Ela poderá trazer a regulamentação fundiária de forma legal para as famílias que há muito tempo aguardam pela documentação", afirmou Ashiuchi.