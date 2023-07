Ashiuchi entrega reforma da UBS do Vitória para atender 3 mil por mês

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) prometeu reformas em mais quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Suzano até o primeiro semestre de 2024.

O anúncio foi feito na manhã deste sábado (29) durante a coletiva de imprensa após a entrega da inauguração de reforma da UBS Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no bairro Jardim Vitória, localizada na Avenida Leonardo Pinto Mendonça, 325, endereço oficial da unidade.

Os atendimentos da unidade haviam sido remanejados para uma estrutura provisória instalada na rua Kazuo Kajiwara, 91, no bairro Parque Santa Rosa. As consultas agendadas da última semana foram remarcadas para a próxima segunda-feira (31) quando retornam os atendimentos na unidade às 7 horas da manhã.

A expectativa é que a unidade realize 3 mil atendimentos mensais de moradores da Cidade Edson, Chácara Faggion e Fazenda Viaduto, entre outros. Foram investidos R$ 759,5 mil para a reforma, com emendas dos deputados federais: Orlando Silva ( PCdoB) R$ 400 mil e R$ 249,9 mil do Vanderlei Macris (PSDB) e R$ 109,5 mil dos recursos da prefeitura.

A reforma da unidade incluiu mais dois consultórios, atendimento de psiquiatria, nutrição, psicólogo, dentista e ginecologia de alto risco. Além disso, também há uma sala de emergência e observação e funcionará a unidade os primeiros serviços de telemedicina da cidade.

“É uma UBS que passou por décadas esperando pela devida melhoria. Vamos conseguir aumentar o atendimento numericamente e com mais qualidade. A revitalização tem obras de acessibilidade, mais consultórios e mais atendimento de especialidade”, disse o prefeito

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, destacou a qualidade da estrutura e dos atendimentos de especialidade da unidade. “O atendimento de ginecologia de alto risco vai ajudar na redução da taxa de mortalidade infantil. Vamos ter um consultório destinado para o atendimento de telemedicina para adiantar atendimentos que ficam esperando vaga. Estamos trabalhando para reformar novas unidades”, contou o secretário.

Neste sábado, durante inauguração, o prefeito vistoriou o prédio acompanhado das autoridades locais e da primeira-dama Larissa Ashiuchi (PL). Estavam presentes o deputado federal Orlando Silva ( PCdoB) e Vanderlei Macris(PSDB); o vice-prefeito e secretário da Cultura Walmir Pinto (PV), além de vereadores e secretários. A população também lotou o espaço para acompanhar a inauguração.

Reformas

A construção da UBS do Parque do Colégio está com as obras mais avançadas e a estimativa é que seja entregue no final do ano ou início de 2024. A nova unidade deve atender um público superior a 10 mil pessoas e ficará localizada na rua Inácio Garcia. O investimento para a construção da UBS Parque do Colégio é de R$ 1.050.591,96 por meio de recursos do governo do Estado de São Paulo.

Com previsão de uma estrutura superior a 800 metros quadrados, o posto de saúde vai abrigar diversos consultórios para atendimento pediátrico, ginecológico e de clínico geral, uma farmácia, além de espaços para procedimentos, como aplicação de vacinas, curativos, retiradas de pontos, entre outros.

As outras unidades que passarão por reformas são a do Jardim Natal, Taba Marajoara e do Jardim Europa. Ambas devem ser entregues em 2024.