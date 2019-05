Ashiuchi: ‘Estamos fazendo o possível e o impossível para manter a Santa Casa’

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), postou um vídeo nas redes sociais afirmando que “está fazendo o possível e o impossível para permanecer com a Santa Casa”.

“Fiz esse vídeo para falar o que de fato está acontecendo e esclarecer alguns pontos sobre a Santa Casa”.

O prefeito disse que a administração se esforça para garantir a permanência do atendimento. “Desde já, quero deixar claro que estamos trabalhando e fazendo o possível e impossível para permanecer com a Santa Casa, continuando com o atendimento e melhorando o local”.

Segundo Ashiuchi, o que ocasionou a penhora da Santa Casa foram as 643 dívidas de ações trabalhistas, somadas em mais de R$30 milhões, feitas de 1994 até 2016. “Foi, inclusive, em 2016 que a entidade foi penhorada - ou seja, antes de eu ser prefeito”, disse.

O prefeito afirmou que de janeiro de 2017 até o momento, “nenhuma ação trabalhista foi movida contra a Santa Casa com causa geradora dentro da nossa gestão, porque estou trabalhando de forma transparente e com total respeito aos funcionários e à população”.

Outro ponto importante, citado por ele, é que a atual gestão conseguiu quitar quase R$ 9 milhões das dívidas trabalhistas, findando com 210 ações “O setor jurídico já está recorrendo em esfera federal para reverter essa situação. Com o apoio de todos vocês, vamos conseguir manter a Santa Casa”.

O prefeito afirmou que “é um trabalho diário e de muita dedicação para reparar os erros do passado”.

No dia 29 de abril, a Justiça do Trabalho determinou o leilão do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Suzano. A decisão definiu o pregão para o dia 2 de julho. O terreno, de 10.850 metros quadrados, foi avaliado em R$ 20 milhões. As informações sobre a venda estão disponíveis no portal www.jusbrasil.com.br. O DS aguarda posicionamento da Prefeitura sobre o tema.

Serão incorporadas no leilão as seguintes edificações: Pronto-Socorro; administrativo; hemocentro; anfiteatro e ortopedia; fisioterapia, além do prédio da Funerária Colina dos Ipês – área concedida para atuação de uma empresa privada.

Segundo a decisão, o pregão se dará eletronicamente e/ou presencial. Os interessados na aquisição do prédio da Santa Casa de Suzano deverão garantir lance de 30% do valor total, que é de R$ 20.034.115. Os lances serão realizados das 9 às 18 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.