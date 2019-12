Ashiuchi garante 2020 focado na 'qualidade de vida' da população

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) fez um balanço positivo de 2019, durante participação no DS Entrevista, e garantiu que, a expectativa, para o ano que vem a cidade deve seguir em um ritmo de entrega de obras. São escolas, postos de saúde, novas vias, além de concluir trabalho de pavimentação que vem sendo feito na cidade.

O prefeito quer ser lembrado pelas obras de sua gestão, pelas conquistas e por ter honrado a palavra. "Quero ser lembrado, não na mente, mas no coração. Nossa ideia continua estar focado na qualidade de vida da nossa população e nas obras que estão em andamento. Tudo isso é legal e gratificante", afirmou o prefeito, em entrevista ao DS.

Ele também agradeceu a ajuda dos vereadores da cidade e deputados da região. "Não é o prefeito, mas é uma gestão que vai ser lembrada. Vai ter uma bandeira grande de Suzano próximo ao Leon Feffer, que representa o orgulho de ser suzanense", afirmou Ashiuchi.

Uma das obras que Ashiuchi citou durante a entrevista é a da Estrada da Duchen. Ele disse que "falta apenas uma rubrica" para o início das obras. Isso deve acontecer na primeira metade de janeiro. A via sofre com constantes alagamentos por conta do nível da represa de Taiaçupeba, que invade a pista.

"A empresa é a mesma que está revitalizando a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). O valor da obra caiu para 4 milhões", disse.

Pró-Vicinais

Ashiuchi destacou o esforço para fazer com que Suzano seja contemplada no programa Pró-Vicinais, do Governo do Estado. A indicação da cidade já foi enviada.

Uma das vicinais que a cidade possui é a Estrada do Caulim, que recebeu manutenções recentes, mas recebeu críticas por parte de moradores. Ele afirmou que a população pode ficar despreocupada, porque a via vai entrar novamente no cronograma da Prefeitura.

"Fizemos a intervenção, parece que não ficou muito boa. Na medida do possível, a gente volta a fazer a manutenção. Temos que arrumar um problema de drenagem lá e, assim que der uma folga, estará em nosso cronograma", informou.

Tapa-buraco

Alguns bairros da zona Norte devem ser contemplados com a operação tapa-buraco e asfalto de algumas vias no começo de 2020.

"No começo do ano, nossa perspectiva é entrar no São Bernardino, Jardim Graziela, Jardim Europa, Jardim Varan e Jardim Alteropolis, para fazer o tapa-buraco, mas principalmente, asfaltar de novo as vias necessárias", afirmou o prefeito.

Alça

Novamente, o prefeito Ashiuchi defendeu a implantação da alça de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na SP-66. Ele citou espaços que dispensam desapropriação para construção da alça.

"Já escutei pronunciamentos de políticos da região favoráveis a alça na Estrada dos Fernandes, mas eu não concordo. Acho que tem de arrumar a própria estrada, e tem o custo de desapropriar. Só quero que a empresa analise. Vou apoiar onde for construída a alça, mas tenho minha opinião de que tem que ser na SP-66 para ajudar outras cidades. Não tem por que não ser ali", justificou Ashiuchi. O gestor ainda frisou que os valores usados serão menores se a obra for feita na SP-66, e que, caso a construção seja ali, é possível criar uma alça, inclusive, ao lado do Terminal Norte.

"Com R$ 30 milhões, além de fazer a alça do Rodoanel, dá para fazer uma nova alça ao lado do Terminal Norte, para escoar o trânsito e não ser mais necessário dar a volta (no terminal) para quem vai para a região Norte", explicou.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Objetivo de prefeito e deputados da região é abrir as portas do hospital para a população. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse estar convicto de que o Hospital das Clínicas (HC) de Suzano vai se transformar em um hospital que atenderá o Sistema Único de Saúde (SUS). Para ele, a resolução do caso "está bem encaminhada".

O gestor comparou o HC com o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, que chamou de "referência" para a região. A ideia é fazer algo parecido na unidade de saúde que fica na Vila Amorim.

Atualmente, o hospital é gerenciado pelo Estado. A mudança foi confirmada no início do mês. "O primeiro passo era sair da responsabilidade do HC para o Estado, e isso aconteceu", frisou Ashiuchi.

O chefe do Executivo suzanense fez um balanço sobre a saúde durante o DS Entrevista e citou também a construção do Hospital Federal da cidade. Ele explicou os problemas enfrentados com a empresa responsável pela obra e disse que, a partir do desvinculo com ela, uma nova deve começar a obra "imediatamente".

"Houve um problema com a empresa que estava fazendo a obra, que diminuiu seu poder de construção. Ela (a nova empresa) só pode entrar quando o destrato estiver assinado, e aí o cronograma segue. Deve ficar para 2021 (a conclusão da obra)", afirmou Ashiuchi.

Ashiuchi prosseguiu falando da saúde, citou hospitais privados que auxiliam no atendimento da cidade, como o Hospital Santa Maria, e disse que Suzano conta com mais de 92% da cesta de remédios abastecida.

Sobre a Santa Casa, o prefeito citou as reformas e conquistas para a unidade. Ashiuchi destacou mudanças em outros locais. "A Santa Casa saiu do leilão. Vamos trocar o telhado da unidade. O Pronto Atendimento de Palmeiras recebeu médicos, e vamos fazer mudanças na Unidade Básica de Saúde próxima à feira do Dona Benta", afirmou.

UPA Revista

O prefeito lembrou da mudança da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista para uma Clínica da Família.

Ele explicou o motivo da alteração. "É um projeto antigo e estava 80% concluído. Depois, na transição do governo do Marcelo Candido para o do Paulinho (Paulo Tokuzumi), houve uma regressão da obra, que caiu de 80% para 0%. Roubaram janela, grades e fios. Só não roubaram a laje porque estava presa", disse Ashiuchi.

"O governo, na época, abriu a possibilidade de devolver o dinheiro investido, no caso, R$ 1,5 milhão ou ter outra ideia na área da saúde. Aí surgiu a ideia de retomar a obra da UPA, que se transformou na Clínica da Família", emendou o prefeito.