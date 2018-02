Ashiuchi inaugura Centro de Distribuição de Remédios e anuncia creche no Badra

O Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) foi inaugurado no Jardim Vitória, em Suzano. O espaço servirá como centro de distribuição de remédios para as todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O CAF será inteiramente informatizado para potencializar e facilitar a distribuição dos medicamentos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou, no mesmo evento, a inauguração de mais uma creche, desta vez no Miguel Badra Baixo, na próxima sexta-feira (2).

Ashiuchi comentou a importância do espaço para a cidade e relembrou como era o processo de abastecimento anterior. "Antes, tudo era feito no papel, sem a devida informatização, então não tínhamos parâmetros do que comprar e quando comprar. Agora estamos inaugurando o CAF, totalmente informatizado e com a primeira unidade, o CSII, em funcionamento. Por ser informatizado, vamos ter um controle maior, uma gestão melhor e uma economia de dinheiro geral porque vamos saber comprar, saber o que está faltando e trabalhar ao máximo para que não falte medicamentos em nenhum posto", declara. Além disso, Ashiuchi confirmou que outros setores da administração pública também passarão a ser informatizados.

Pelo sistema 100% informatizado, será registrada a data de entrada e saída do medicamento, seu destino, localização e a data de retirada na UBS, que ocorrerá quando o paciente for ao posto adquirir o remédio. Além disso, o sistema irá informar a pasta de saúde quando uma medicação estiver faltando. A partir daí, o setor de compras será acionado. De acordo com Ashiuchi, a compra de remédios funciona de forma sazonal, e é investido por ano mais de R$ 5 milhões.

"Todo medicamento que chegar à cidade vai ser cadastrado neste sistema. O sistema é todo online e eu irei acompanhar tudo pelo meu celular. Isso vai oferecer uma eficiência maior, uma segurança maior, tanto para nós quanto para os munícipes. Tudo será controlado, cada caixinha terá seu código de barras. Com esse controle, vamos dar a quantidade certa, o remédio certo, no período correto", explica o prefeito. Por meio do cadastro municipal de saúde, será feito o controle de cada munícipe que for, porventura, retirar os medicamentos.

Um item que terá mudanças por causa do CAF é o prontuário médico. Como os sistemas informatizados estão sendo implantados na área da saúde, todos os prontuários serão eletrônicos e terão ligação direta com o centro de distribuição, ou seja, na hora de receitar, o médico irá saber se há o medicamento disponível ou não. No momento, o CAF abriga quase 300 tipos de remédios, desde remédios controlados a insumos médicos.

O valor de investimento total, contando com aluguel do espaço e estoque, foi contabilizado em mais de R$ 3 milhões.

Na ocasião, estavam presentes o secretario municipal de saúde, Luis Cláudio da Rocha Guillaumon; os demais secretários municipais, o deputado federal, Márcio Alvino (PR), o deputado estadual, André do Prado (PR); o presidente da Câmara Leandro Alves, o Leandrinho (PR), e os demais parlamentares da câmara.