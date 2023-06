Ashiuchi inaugura complexo para abrigar Poupatempo e novo Terminal de Transporte Complementar

ATUALIZADO ÀS 15H32

O prefeito Rodrigo Ashiuchi inaugurou na manhã deste sábado (24) o Complexo Katuya Ashiuchi, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, que vai abrigar o novo Poupatempo da cidade, uma praça de lazer e um novo Terminal de Transporte Complementar. O chefe do Executivo também fez anúncios de novas obras e projetos para a cidade e a região (leia mais abaixo).

O novo complexo recebe o nome do pai do prefeito, que morreu no início deste ano. Durante sua fala, o prefeito chegou a se emocionar. A família de Ashiuchi esteve presente.

Já o terminal de vans recebe o nome de Antônio Valdemar Galo, ex-vereador de Suzano, presidente da Câmara, e pai de Claudinei Galo, assessor estratégico da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Na cerimônia, que foi marcada por fortes emoções, estiveram presentes vereadores da cidade, e Henrique Borenstein, representando a HBR, empresa proprietária dos shoppings de Mogi e Suzano.

Novo Complexo

O novo complexo vai abrigar o Poupatempo da cidade, que antes ficava na parte interna do Shopping de Suzano. Durante sua fala, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu a parceria com a HBR, para a construção desses empreendimentos.

"Agora o Poupatempo de Suzano terá um espaço digno e será o mais moderno do Estado. Só a valorização das casas da região cresceu em 20%. Com a construção de hospitais, o novo terminal de vans, a praça revitalizada e agora estamos com um projeto de dar um espaço para acomodar instituições que prestam serviço a sociedade", afirmou.

Segundo disse, com a construção de um espaço exclusivo para o Poupatempo, o equipamento desocupará o local que ficava dentro do shopping, e assim "novos empresas e empreendimentos chegam e mais empregos vamos gerar".

Sobre o novo terminal de vans, a expectativa do prefeito é, a partir de agora, remodelar o sistema itinerários. Ele lembrou a entrega de 120 novos ônibus para a cidade.

"Vamos apresentar um novo estudo das novas linhas de ônibus e vans. O nosso transporte é um conjunto, do público e privado. O Uber é uma realidade e precisa de mais atenção", explicou.

Ashiuchi ainda reforçou que novos terminais de vans serão inaugurados na cidade, como ao lado do Terminal Norte de ônibus.

Henrique Borenstein também comentou sobre os empreendimentos, e enalteceu os trabalhos de Ashiuchi.

"A parceria nossa com Rodrigo (Ashiuchi) sempre foi produtiva. E enquanto ele estiver como político na cidade vamos manter essa parceria", disse.

Henrique também comentou sobre a modernização do Suzano Shopping, que deve ser concluída "entre 60 e 90 dias".

Novas obras

Durante a coletiva de imprensa, Ashiuchi falou de novos projetos para a cidade. Primeiro citou a entrega de novos terminais de vans. Porém, não detalhou onde serão, exceto aquele ao lado do Terminal Norte de ônibus.

Ashiuchi também citou a construção de um complexo para acomodar instituições que ajudam a população.

"Queremos acomodar instituições como a OAB, ACE, Acoris e outras que prestam um serviço importante para a população da cidade. Ainda não temos uma data, mas há esse projeto", disse.

Suzano do Futuro

O prefeito também comentou sobre o congresso Suzano do Amanhã Mais Cinco, que será realizado nos próximos meses na cidade, e vai receber especialistas insternacionais.

"Vamos receber pessoas de Barcelona, da América do Sul, e queremos reunir toda a região para discutir a Suzano dos próximos cinco anos. Mas também vamos dar uma boa 'pincelada' na Suzano dos Cem Anos", afirmou.

Ashiuchi reforçou que pela primeira vez Suzano tem um plano cicloviário e também ressaltou os investimentos em acessibilidade que são feitos na cidade.

“Vamos chegar até o fim do ano de 15 quilômetros, mas queremos chegar a 150 quilômetros”, disse.

Por fim, Ashiuchi falou de um projeto, a princípio turístico e que poderá ser logístico, de usar o Rio Tietê para transporte.

“Vou conversar com o prefeito de Mogi, Caio Cunha, e possivelmente de Biritiba, o Inho. Já temos esse tipo de transporte, chamado de hidroviário, no interior do Estado, mas na Grande SP vai ser inédito”, finalizou.