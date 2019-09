Ashiuchi inaugura Cras e anuncia obras na Duchen e no Rincão das Lendas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi inaugurou, na manhã deste sábado (21), o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Palmeiras e anunciou a instalação de um sistema de água encanada no bairro Rincão das Lendas, a entrega das reformas do Baruel para a próxima sexta-feira, além do investimento de R$ 6 milhões do Estado para asfaltar a Estrada da Duchen.

Cras

Ashiuchi disse que Palmeiras é um distrito que estava carente de atenção em diferentes setores desde governos anteriores. Ele afirmou que "o potencial do distrito e o seu tamanho populacional são maiores que muitas cidades e por isso merece mais atenção".

"A atenção social é uma preocupação minha, da primeira-dama Larissa e do Secretário de Assistência Social, Murilo Inocêncio. A região era carente de equipamentos sociais e de saúde. Tenho certeza que com a inauguração desse novo Cras, o bairro vai melhorar muito".

O Cras permite receber mais de 5,4 mil famílias. Mesmo com a recém inauguração, o secretário Murilo já estuda a construção de um novo equipamento no bairro.

"A administração municipal está estabelecendo novas frentes para Suzano. A Assistência Social é uma delas. Por meio de estudos, constataram que há a necessidade de construir um novo Cras em Palmeiras", explicou o secretário, Murilo Inocêncio.

O novo Cras recebeu o nome de Seiya Ishibashi.

Estrada

Ashiuchi informou à reportagem que na próxima terça-feira estará em São Paulo para assinar a licitação de asfalto da Estrada da Duchen. Serão R$ 6 milhões em verbas para o trabalho.

"Recebi a confirmação neste sábado, e nessa terça, às 14 horas, estarei em São Paulo em reunião com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Vamos assinar a licitação do asfalto da Estrada da Duchen", disse o prefeito.

Ele ressalta que vai cobrar o início das obras ainda esse ano.

Encanamento

Ashiuchi também informou que o bairro Rincão das Lendas será o primeiro a ter instalação do sistema de água encanada. Ele vai visitar o bairro junto à Sabesp na terça-feira.

"Também nessa terça, às 18 horas, vou estar aqui no bairro Rincão das Lendas para instalação do sistema de água encanada. Os moradores do bairro não vão precisar mais usar caixas d'águas", comentou Ashiuchi.

Ele explicou que "existe uma grande burocracia para instalar o encanamento. Alguns bairros são mais fáceis”.

Baruel

O marco zero de Suzano, a Igreja do Baruel, terá sua reforma entregue na próxima sexta-feira. "A população que reside no Baruel terá um lugar muito importante para a cultura da cidade. A apresentação será a partir das 18 horas".