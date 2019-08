Ashiuchi inaugura ESF do Jardim Revista e anuncia pacote de obras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), entregou, neste sábado (3), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Revista e anunciou um pacote de obras que vai contemplar a área da Saúde. Entre as novidades estão a chegada de cinco ambulâncias, a ampliação e reforma do Pronto-Socorro (PS) Infantil e Adulto, parceria com clínicas e hospitais particulares, a construção da Clínica Saúde da Família e a reforma total da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Maria Helena.

As ambulâncias, que estarão disponíveis na unidade de Estratégia da Família do Jardim Revista, foram doadas por meio de emendas de parlamentares, pelos deputados Marcio Alvino (PL) e Andre do Prado (PL) e vereadores da cidade.

O chefe do Executivo suzanense também anunciou que a antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, vai se transformar em uma Clínica Saúde da Família. Ashiuchi também afirmou a parceria do município com clínicas e hospitais particulares, como o Sepaco, para que Suzano possa receber investimentos destinados à exames.

De acordo com o prefeito, o pacote de obras vai beneficiar toda a população suzanense. “É muito gratificante poder entregar obras de qualidade para a população. Estamos trabalhando conjuntamente com o governo estadual para que melhorias possam continuar sendo realizadas em nossa cidade. Vamos entregar tudo o que cumprimos. Ainda vamos entregar mais cinco UBS’s e a reforma vai ser feita em todas 23 unidades”. O superintendente José Carlos Paludeto, representante estadual do Ministério da Saúde, esteve presente na solenidade oficial e afirmou que a intenção do Ministério é poder melhorar a saúde no País e prevenir doenças. “É gratificante representar o Ministério aqui. Dar atenção a saúde é fundamental. Vejo que Suzano tem evoluído muito nessa área e realmente investindo para que a qualidade de saúde na cidade só aumente”.

O deputado estadual Andre do Prado também esteve presente e afirmou que as obras da área da Saúde são de extrema importância para a cidade. “Fico feliz em acompanhar mais uma entrega aqui em Suzano. O pacote de obras vai ajudar toda a população, vai salvar vidas de muitas pessoas. Estou trabalhando em conjunto com o prefeito para que o município tenha, cada vez mais, proximidade com o Estado”.