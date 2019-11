Ashiuchi inicia conversa para estudo de parceria com o Hospital Santa Maria

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que estuda a realização de uma parceria com o Hospital Santa Maria, para atendimentos a moradores que não possuem convênio médico. A declaração foi dada durante entrevista na inauguração do Pronto Atendimento Infantil do hospital privado, nesta terça-feira, 19.

Segundo Ashiuchi, a ideia é fazer algo parecido ao que é feito com Hospital Sepaco. Atualmente, segundo o prefeito, o hospital leva pessoas para realizarem procedimentos e exames. Com a parceria, o Sepaco investiu R$ 1 milhão e tem a possibilidade de doar mais R$ 1 milhão para a cidade. "É nesses moldes e com esse modelo que vamos fazer com o Santa Maria. O Luis (Guillaumon - secretário de saúde) está conversando com eles. Vamos chegar a um numero comum a todos e poder, em horário diferente ou em outra regra que o Luis acertar com o pessoal do hospital, possibilitar ao suzanense, em um determinado momento, usar os trabalhos do Santa Maria", disse Ashiuchi.

O secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, disse que o objetivo é fazer parcerias com entidades e hospitais da região, para que algumas pessoas que não conseguem realizar cirurgias possam ser atendidas. As conversas com o hospital já foram iniciadas.

"A primeira conversa foi para entender o que eles podem oferecer, para casar com o que a gente necessita. Temos estudos sobre o que vai precisar e como fazer esse tipo de convenio. A gente gera muito exame e muito procedimento. Conseguimos dar fluxo para várias cirurgias, mas algumas não. Essas, a gente coloca a disposição para convênios", explicou Guillaumon. O diretor do hospital, Mannie Liu, não descartou a possibilidade, mas disse que o projeto é "embrionário" e que "é muito cedo" para cravar algo. "Vamos sentar para conversar. Quando o setor privado conversar com o publico, com certeza teremos novidades. É muito cedo afirmar, mas não vou dizer que sim ou não", disse Liu.

30%

O secretário Guillaumon citou alguns números do serviço público de saúde de Suzano. Ele disse que a cidade atende quase mil pessoas por dia e que 30% desse número são pacientes de outras cidades.

A última prestação de contas da Secretaria de Saúde apontou mais de 1 milhão e meio em procedimentos realizados no quadrimestre.

Pronto Atendimento Infantil fará 10 mil atendimentos mensais

Foi inaugurado nesta terça-feira o novo Pronto Atendimento Infantil do Hospital Santa Maria, que tem capacidade para realizar 10 mil atendimentos por mês em um espaço de aproximadamente 400 metros quadrados.



A unidade conta com três salas de atendimento, sala de triagem, emergência, isolamento, repouso e observação, medicação, inalação, além de farmácia própria. O local ainda tem uma equipe completa de enfermeiros, paramédicos e dois pediatras 24 horas por dia.



O investimento total foi de R$ 5 milhões. A unidade recebeu pintura infantil e cada consultório conta com uma cama e uma televisão, que fica instalada teto com a tela virada para baixo, para que as crianças possam assistir deitadas.



Um dos diretores da unidade, Mannie Liu, disse que está feliz por ter "tirado a ideia do papel e colocado em prática". Ele ainda disse que existem projetos para ampliação do centro cirúrgico do hospital. "Já está no projeto. Além dessa ampliação, teremos mais novidades, mas preferimos não revelar por enquanto", disse.



"Estamos fechando um ciclo. A gente investe em complexidade. Tem muita coisa boa vindo por aí, além do centro cirúrgico", disse Adalcindo Vieira, que também é diretor do hospital.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, que esteve presente na inauguração, elogiou o novo Pronto Atendimento Infantil. “É uma alegria muito grande ver que a cidade recebe um equipamento como esse. É mais um investimento do grupo Santa Maria. Se não for o melhor, está entre os dois melhores hospitais do Alto Tietê”, disse.