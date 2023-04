Ashiuchi lança neste domingo obras do Terminal de Palmeiras com investimento de R$ 6,3 mi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assina neste domingo (16) a ordem de serviço para a construção do terminal de ônibus no distrito de Palmeiras. O equipamento inédito ficará na estrada do Koyama e terá capacidade diária para o atendimento de 11 mil passageiros, contemplando uma área de 1,2 mil m². O lançamento representa um importante avanço na mobilidade urbana para a região, sendo um projeto muito aguardado pelos moradores.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas no prazo de 24 meses, com execução pela PS Engenharia. O investimento corresponde ao valor de R$ 6.377.089,38, com recursos por meio de convênio estadual. De acordo com o prefeito, o terminal é uma de suas metas na gestão suzanense, assegurando mais acessibilidade, conforto, segurança e mobilidade aos cidadãos que residem em Palmeiras. “Suzano é uma cidade que cresce cada dia mais. O avanço observado na região norte também reflete na região sul, com um desenvolvimento pujante sem deixar de lado a essência do distrito, que reúne dezenas de bairros e, diariamente, movimenta mais de 10 mil pessoas por meio transporte público suzanense”, explicou.

O novo terminal da cidade também será gerido por meio de concessão, sob responsabilidade da empresa Radial Transporte. O espaço será equipado com guarita, baia coberta e plataformas de embarque e desembarque de passageiros. “A construção do terminal marca um novo cenário no distrito, sendo o pontapé inicial para que possamos viabilizar mais desenvolvimento na região”, comentou Ashiuchi.

A estrutura do terminal vai contemplar cinco linhas operadas pela concessionária do serviço de transporte público de Suzano e deverá receber o nome de Jorge Ueno, ilustre morador de Palmeiras que se destacou na cidade por meio de sua atuação social em diversas entidades, como na Associação Nigiu Go de Moços Fukuhaku, na Associação Cultural Esportivo e Agrícola de Suzano, na Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social, na Casa de Repouso Suzano Ipelândia Home, na Beneficência Nippo Brasileira de São Paulo Enkyô e no Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras.

Além disso, Ueno atuou como tradutor e intérprete de prefeitos por três vezes durante viagens ao Japão na província de Komatsu, em Ishikawa-ken. O suzanense veio a falecer em agosto de 2017, deixando um grande legado.