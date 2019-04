Ashiuchi: ‘Na alegria e na tristeza mostramos a força de Suzano’

Suzano completa hoje 70 anos de emancipação político-administrativa. As festividades, que seriam comemoradas com uma programação especial de aniversário, foram canceladas por conta da tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) conversou com o DS e fez um balanço positivo, deixou mensagem de apoio à população de Suzano e anunciou seus projetos futuros para a cidade. Foram mencionadas ações na área de segurança e educação.

Em princípio, Suzano havia programado um desfile cívico e um fim de semana com shows para comemorar os 70 anos.

Os eventos foram cancelados. "No dia da tragédia decidi cancelar todas as festividade. Não têm cabimento fazer festa nesse momento. Ainda estamos de luto pelas vítimas", contou Ashiuchi.

Mesmo com os cancelamentos, a cidade vai promover um evento para homenagear as vítimas e familiares que estiveram envolvidos no massacre.

"Estamos convidando vários artistas para participar. Muitos estão vindo de forma voluntária. Faremos um grande evento para passar a mensagem de paz, carinho, amor e convívio familiar", conta.

Após o ocorrido, a Prefeitura de Suzano se mobilizou para discutir e aumentar a segurança nas escolas municipais e estaduais. O prefeito se reuniu com o Estado e com o governo federal para traçar medidas que beneficiarão os estudantes, professores e funcionários das instituições.

Em primeiro momento, ele determinou que, em todas as escolas municipais, um agente de segurança, devidamente equipado e identificado, ficará de prontidão dentro da unidade escolar.

"Isso vai acontecer a partir de 3 de abril. Vamos começar com as escolas municipais e depois estender para as estaduais. Estamos firmando um convênio com o Estado de São Paulo para que possamos melhorar a segurança dos alunos nas salas de aula", explica.

Além disso, Ashiuchi pretende também por meio de convênio, disponibilizar carteirinhas nas escolas para identificação rápida dos alunos. Outra ação que será implantada no município serão as palestras, cursos e seminários para discutir o bullying.

"O governador (João Doria) está junto conosco, dando apoio em nossas demandas. Estamos tratando esse assunto para que ele possa servir de modelo para a segurança da cidade e do Estado", afirma.

Ainda na questão da segurança, o administrador confirmou a inauguração da Central de Segurança Integrada (CSI) para este mês e a sua importância para as escolas, já que dentro desse projeto, serão instalados alarmes nas instituições escolares.

"Já estamos implantado essa tecnologia nas escolas. Assim, quando o alarme for acionado, a central recebe o chamado e vai avaliar a situação", explica.

SAÚDE

Ashiuchi anunciou um novo programa para a saúde, que deve beneficiar todos os munícipes que dependem do setor público. Sem dar detalhes, o novo projeto deve melhorar os indicadores do setor.

"Essa melhora vai desde a informatização da área, parcerias com iniciativa privada para a realização de exames, contratação de mais médicos, conclusão da reforma do todas as UBSs e muito mais", adianta.

Além disso, mais quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão sendo construídas.

A questão da Santa Casa também foi comentada durante a entrevista. Ashiuchi afirma que segue em tratativas para impedir o fechamento do hospital e afirma que, mesmo com as dívidas, o local segue atendendo normalmente e aumentando o número de procedimentos médicos realizados.

"O hospital é muito importante para nossa cidade, tanto que alguns feridos da tragédia do Raul Brasil foram atendidos lá. Então, estamos lutando com ‘unhas e dentes’, tanto na esfera política, quanto na jurídica para evitar o pior", diz.

OBRAS E ENCHENTES

Por conta das chuvas nos últimos dias, Suzano foi bastante prejudicada com as enchentes.

Alguns moradores ficaram desalojados e bairros ficaram alagados. A Estrada do Duchen, que segue totalmente alagada por conta da represa de Taiaçupeba, será reconstruída para evitar problemas futuros.

Além disso, Ashiuchi adianta que uma solicitação foi enviada ao Estado para a manutenção, desassoreamento e limpeza dos rios que cortam a cidade, como por exemplo, o Rio Tietê.

"Uma das nossas prioridades além do Rio Guaió e do Rio Jaguari, é o desassoreamento do rio Taiaçupeba Mirim, que pega toda a região de Palmeiras", adianta.

As obras do município, segundo o republicano, seguem a todo vapor. A Marginal do Una está com o cronograma em dia, assim como o Trevo do Dona Benta.

MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO

Ashiuchi deixou uma mensagem de apoio aos suzanenses. Ele agradeceu a sua equipe e colaboradores da Prefeitura, principalmente na cobertura do caso Raul Brasil, e afirmou que fará o possível para fazer a cidade crescer e se desenvolver.

"Passamos nos últimos dias, um dos piores momentos na nossa história e da região. Suzano é uma cidade que vem trabalhando muito e é nesse momento que queremos unir forças para reconstruir a cidade, pois ainda temos muitas conquistas pela frente. Tenho muito orgulho de ser prefeito dessa cidade e tenho orgulho de fazer parte dessa data tão importante. Hoje, Suzano tem um governo forte, que ama a cidade, e que tem a responsabilidade de conduzir um dos mais importantes municípios do Estado. Na alegria e na tristeza a gente mostra a força que esse município tem".

“No entanto, em um passado mais recente, o município não avançou como deveria e se esperava. Hoje estamos unidos para sua reconstrução. Não só nos aspectos estruturais, econômicos e sociais, mas também emocionais e de família, de resgate da autoestima. Tenho orgulho e honra de estar à frente da administração municipal. Muita coisa está sendo realizada e muito ainda precisa ser feito. Mas sempre mostramos a nossa força, na alegria e na tristeza. E assim seguiremos, para que Suzano esteja sempre avante e o suzanense possa ter orgulho de onde vive”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.