Ashiuchi nega aumento de impostos e promete novos investimentos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) fez um balanço dos investimentos na cidade esse ano, durante o “DS Entrevista” ao vivo. Ele prometeu novos investimentos para 2019.

"Muitas coisas foram feitas esse ano. Ainda temos muita coisa por fazer em 2019. Vamos entregar mais de 25 obras e deixar uma cidade muito melhor do que nós pegamos no primeiro ano. Disso eu tenho certeza absoluta", conta.

Completando dois anos de mandato, Ashiuchi explicou que tudo o que foi feito até o momento é em razão do time de profissionais que trabalha em prol do bem estar da cidade. Além disso, o prefeito se orgulha do trabalho de recuperação da cidade com as obras que estavam abandonadas no município. "Suzano é uma cidade que voltou a ser reconhecida no mapa de São Paulo pelo trabalho que está sendo feito aqui. Tem muita coisa que ainda precisa melhorar e é o que vamos tentar fazer nesses próximos dois anos. Hoje me orgulho do que fizemos: a retomada da Marginal do Una, da Arena Multiuso, que deixou de ser um esqueleto na cidade, e a piscina do Max Feffer, que já está beneficiando os suzanenses", diz.

No âmbito educacional, Ashiuchi garante que houve avanço, principalmente no que diz respeito às construções e reformas de escolas e creches.

"Já entregamos escolas esse ano e para o ano que vem vamos entregar ainda mais. Há quanto tempo não se inaugurava uma escola no município? Na nossa gestão conseguimos fazer isso", diz.

Para 2019, a intenção do prefeito de Suzano é entregar mais quatro escolas, os uniformes e os materiais escolares dos estudantes.

Para o próximo ano, Ashiuchi também quer investir em polos universitários para beneficiar os estudantes de Suzano.

A Fatec será uma das instituições de educação que serão implantadas na cidade. "Municípios que tiveram suas faculdades inauguradas, tiveram seu reconhecimento na região. Aqui estamos trabalhando firme para que a cidade tenha esse polo educacional. O nosso diferencial será implantar próximo a um parque, uma estação de trem e em um provável acesso do Rodoanel", explica.

Ainda durante a entrevista, Ashiuchi também comentou sobre a saída dos dez médicos cubanos, do programa "Mais Médicos", que atuavam na cidade e sobre o futuro dos hospitais da região, principalmente o Hospital Regional, que está em construção e do Hospital das Clínicas (HC), que ainda atende de “portas fechadas”.

"Sobre a saída dos médicos, já estamos repondo os profissionais. Três médicos, devidamente qualificados, já estão na cidade. Fiz um pedido aos deputados da nossa região para que me apoiem e me ajudem a buscar mais seis ou sete médicos, além dos dez que serão repostos", adianta.

"Além disso vou trabalhar também para que o Hospital das Clínicas esteja com as portas abertas em 2019. Vejo que é essencial abrir para os munícipes e para a população do Alto Tietê. Precisamos agora trabalhar de forma conjunta com o novo governo, esquecer partido político e dar prioridade a população do Alto Tietê. Não está no projeto do hospital, mas se insistirmos conseguiremos deixar as portas abertas (do hospital)", explica.

Sobre o Hospital Federal, Ashiuchi conta que as obras estão a todo vapor. "Já foi colocada a estaca e as obras estão seguindo o cronograma", afirma.

Ele também comentou sobre as reformas que acontecerão no Pronto Socorro (PS) da cidade e enfatizou a melhora nos atendimentos do PS Infantil.

"O PS Infantil hoje é uma referência na região. Ele atende muita gente, quase 22 mil crianças por mês. Tivemos um aumento de 15% no crescimento de atendimentos nos PS por conta dos pacientes que migraram do sistema particular de saúde para o público. Por isso queremos melhorar esse aspecto, para garantir a qualidade das consultas e exames".

Outro investimento também feito este ano na cidade, na área da saúde, foi o Centro de Abastecimentos Farmacêutico (CAF).

De acordo com os dados, informados por Ashiuchi, o abastecimento de remédios nos postos de saúde da cidade cresceram de 15% para 92%.

"Alguns remédios específicos que faltavam na rede anteriormente, conseguimos repor de forma rápida depois do CAF. Enfatizo aqui que, uma cidade que vai de 15% para 92% no abastecimento de remédios em menos de um ano, merece o crédito", orgulha-se.

Hoje a cesta de remédios da CAF possui cerca de 300 itens entre medicamentos e insumos médicos.

Após o episódio polêmico do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no fim do ano passado, Ashiuchi garante que não haverá aumento em 2019 e 2020.

A ideia do republicano é montar um programa que gere descontos do tributo para a população.

"Suzano não terá aumento do IPTU esse ano, terá somente a correção. Nós da Prefeitura queremos é aumentar os descontos para os munícipes por meio de um novo programa. Estamos estudando essa possibilidade", garante.

Além do IPTU, outro aumento que também gera discussões na cidade é o reajuste da passagem de ônibus.

O prefeito assegura que 2018 não terá aumento e até o começo de 2019, o valor da passagem de ônibus na cidade continuará o mesmo.

"Só esse ano foi solicitado o aumento três vezes, o último pedido foi de R$ 5,10. Eu achei um absurdo e neguei. Só aumento se tiver um pedido judicial, fora isso, Suzano não vai ter aumento", promete.

Por fim, mas não menos importante, Ashiuchi informou que o Centro Comercial do bairro Miguel Badra sairá do papel em breve.

A expectativa é gerar de 7 mil a 7,5 mil empregos no local. "Já tivemos a aprovação da primeira fase com a Cetesb. Ainda estamos estudando os detalhes, mas em breve, eu acredito que em janeiro ou fevereiro, nós teremos uma grande notícia para a cidade", conta.