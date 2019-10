Ashiuchi nomeia 20 integrantes para Conselho de Educação

O prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi nomeou os 20 integrantes do Conselho Municipal de Educação (CME). Também farão parte da equipe 15 suplentes.

O decreto passou a vigorar desde a publicação no Diário Oficial do município.

O objetivo do conselho é mediar e articular a relação entre a sociedade e os gestores da educação municipal.

A Secretaria de Educação de Suzano explica que o Conselho Municipal de Educação é composto por 20 integrantes da Sociedade Civil e do Poder Público. Eles são indicados pelos seus respectivos dirigentes ou eleitos, e é um órgão independente.

Escolhas

Na nomeação, três representantes da Secretaria Municipal de Educação e da secretaria responsável pelo Planejamento ou execução orçamentária foram indicados pelo Poder Executivo.

Houve ainda a indicação de um representante pela Diretoria de Ensino da região de Suzano, de um representante do Conselho Tutelar e um representante foi indicado pela entidade de estudantes secundaristas.

Integrantes

Os outros integrantes do conselho foram escolhidos por eleição.

Alguns cargos do conselho serão ocupados por representantes de professores, diretores, pais e de estudantes da rede pública municipal de ensino.

Duração

Cada segmento do conselho tem duração de dois anos, e a renovação será alternada. Os ocupantes foram divididos em dois grupos.

A duração do mandato do segundo grupo vencerá em anos ímpares. Eles seguem até o dia 8 de maio de 2021, segundo a publicação. Já os do primeiro grupo, ficarão até 8 de maio de 2020 nos respectivos cargos.

As renovações dos titulares de cada cargo do conselho acontecerão com os respectivos suplentes.