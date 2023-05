Ashiuchi: novidade vem ao encontro dos trabalhos desenvolvidos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) esteve, em São Paulo, em evento da confirmação de repasses de subsídios para 193 famílias suzanenses por meio do programa “Casa Paulista”, na modalidade Carta de Crédito Individual.

Para o prefeito Ashiuchi, a novidade vem ao encontro dos trabalhos já desenvolvidos no município em relação à área habitacional.

“O programa ‘Casa Paulista’ representa um apoio importante para essas famílias que lutam pelo sonho da casa própria, deixando moradias de risco para garantir mais dignidade, bem-estar e condições de desenvolvimento saudável ao núcleo familiar. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, por sua atuação à frente do governo estadual, e ao deputado André do Prado, que na liderança da Alesp pode fazer ainda mais por esse tema tão sensível e urgente”, disse ao destacar também o apoio federal por meio do deputado Marcio Alvino.