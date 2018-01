Ashiuchi participa de assinatura para obras contra a crise hídrica

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), participou, nesta sexta-feira (5), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, da assinatura da autorização para as obras de reversão das águas do rio Itapanhaú, em Bertioga, para o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat). A autorização foi feita pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

O investimento será de R$ 91,7 milhões. Será construída uma estrutura de bombeamento no ribeirão Sertãozinho, um formador do rio Itapanhaú. A água captada do ribeirão será transferida por tubulação até o reservatório Biritiba-Mirim, que faz parte do Spat. A medida traz benefício para os moradores da capital e Região Metropolitana de São Paulo, já que permitirá bombear em média 2.000 litros de água por segundo para aumentar a segurança hídrica. A obra deve gerar 1.070 empregos diretos e indiretos e a previsão é que os trabalhos comecem em março e a conclusão seja em até 12 meses.

“Este empreendimento possui uma vazão média de 20 metros cúbicos por segundo. Para se ter noção, cada metro cúbico por segundo tem capacidade de abastecer até 300 mil pessoas. Então, nosso objetivo é destinar, com este projeto, uma média de 2,0 m³/s e máxima de 2,5 m³/s para o reservatório de Biritiba Mirim. Ou seja, teremos um acréscimo de atendimento de, ao menos, 700 mil pessoas na região do Alto Tietê”, afirmou Alckmin.

O governador ressaltou ainda que, para dar início às obras, será necessária a licença de instalação por parte da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Para o prefeito de Suzano, a população do Alto Tietê está sendo beneficiada, uma vez que este projeto vai garantir prevenção quanto a uma possível crise hídrica, como a ocorrida em 2015. “Quero agradecer ao governador por deixar o Estado de São Paulo sempre preparado e por reforçar nosso sistema hídrico para eventuais necessidades”, agradeceu.

Também participaram do encontro os prefeitos Marcus Melo (PSDB), de Mogi das Cruzes, e Jarbas Ezequiel de Aguiar (PV), de Biritiba Mirim, bem como Benedito Braga, que é secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos e atual presidente do Conselho Mundial da Água, e Gerson Kelman, presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Demandas

Na oportunidade, o prefeito de Suzano também solicitou ao governador celeridade quanto à construção de uma nova alça do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e a conclusão da duplicação da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una.