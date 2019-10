Ashiuchi participa de congresso mundial de líderes nikkeys no Japão

Em sua primeira agenda oficial, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta segunda-feira (1°) do 60° Congresso Mundial de Líderes Nikkeys e Japoneses, em Tóquio, na capital do Japão. O evento contou com a participação de 150 pessoas de diversas partes do mundo e do imperador Naruhito e da imperatriz Masako.

De acordo com Ashiuchi, o evento recebeu líderes sociais, médicos, empresários, políticos e administradores representando várias nações, como Canadá, Estados Unidos e Brasil, além de países europeus. E, na oportunidade, quem falou em nome de todos os nikkeys, foi o presidente do Bunkyo São Paulo, Renato Ishikawa.

“O evento é considerado tão importante que contou com a participação do imperador Naruhito e da imperatriz Masako, que trazem a nova era ao Japão chamada ‘Reiwa’, que é a junção das palavras ‘ordem’ e ‘harmonia’. Essa presença imperial é inédita por aqui. Estou muito feliz por estar nesse evento representando nossa Suzano e nosso Brasil”, afirmou.

Em sua fala, o imperador japonês destacou o trabalho dos nikkeys pelo mundo. “Quando visitei o Brasil e os Estados Unidos, vi japoneses desempenhando papéis ativos em vários campos da sociedade, e suas atividades foram muito apreciadas localmente. Lembro-me de estar profundamente impressionado com isso ", disse.

O congresso foi o início da jornada do prefeito suzanenses no país oriental, que ainda deverá participar de cursos e palestras, além de encontros com autoridades locais e empresários. A agenda da missão oficial segue até 9 de outubro (quarta-feira).

Apenas três brasileiros foram selecionados para participar do programa “Next Generation of Nikkeys Leaders” e Ashiuchi foi um deles. Segundo o Consulado do Japão em São Paulo, a escolha foi motivada pelo reconhecimento do trabalho do prefeito no município, na região e no Estado, tendo sido considerado um líder nikkey no Brasil. Todos os custos com viagens, hospedagens e atividades estão sendo arcados integralmente pelo governo japonês, sem onerar os cofres públicos municipais.