Ashiuchi participa de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano na noite do último sábado (29/07). O evento, que apresentou Pedro Benites como presidente da entidade na gestão 2023-2027, ocorreu na sede do sindicato, no bairro Fazenda Aya, no distrito de Palmeiras. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, também acompanhou a solenidade.

Além de Pedro Benites, o grupo é composto pelo pelo vice-presidente Wagner Dias Silva, pelo tesoureiro Valdevino Tadeu de Andrade, pelo secretário-geral Leonardo da Silva Cervegeira e pelo primeiro-secretário Delcio José de Brito.

Ashiuchi parabenizou os empossados, ressaltando que a entidade realiza um trabalho de grande importância para comunidade. “A ação do sindicato vai além da fábrica, pois o diálogo promovido pelos diretores propicia mudanças fundamentais junto às famílias dos trabalhadores, sendo uma contribuição vital à sociedade. Desejo muito sucesso ao presidente Benites e sua equipe, reforçando ainda mais a parceria com a prefeitura”, disse.

Na oportunidade, também estiveram presentes o presidente do Sindicato dos Químicos de Suzano, Cláudio José Carvalho; os presidentes dos Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, Gilberto Almazan, o Ratinho, e de Santo André e Mauá, Adilson Torres, o Sapão; e o diretor-suplente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz de Vasconcelos, Admilson Rodrigues.