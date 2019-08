Ashiuchi participa do aniversário de 7 anos do Bom Prato de Suzano

O Bom Prato de Suzano já serviu mais de 2,5 milhões de refeições durante os sete anos de atividades no município. Diariamente, a Associação de Defesa e Valorização da Vida (Avida), que coordena o espaço, serve 1,2 mil almoços e 300 cafés da manhã. Os números foram divulgados nesta terça-feira (13) durante a celebração de mais um aniversário do local com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da vereadora Neusa dos Santos Oliveira.

Com o prédio todo enfeitado, os usuários que passaram pelo local, no Parque Maria Helena, receberam um almoço especial, com arroz à grega, rabada pantaneira, bambá de couve, salada dueto verde, suco e bolo de mousse de morango. Tudo foi preparado pelos 22 funcionários da unidade, que são nutricionistas, auxiliares de cozinha, cozinheiros, auxiliar de limpeza, entre outros.

O aposentado Ademir Alves Ribeiro, do Jardim São José, estava no local para almoçar e elogiou a atuação do Bom Prato em Suzano e aproveitou para agradecer o prefeito por todo o trabalho realizado na área social e de infraestrutura na cidade. “Venho aqui com frequência e gosto muito. Fico feliz de ver o prefeito (Rodrigo) Ashiuchi aqui hoje participando com a gente. Ele vem fazendo um bom trabalho na cidade, principalmente com as ruas e os idosos”, disse.

Durante o evento, o prefeito ressaltou que o Bom Prato vem oferecendo um valioso trabalho na cidade, principalmente por atender aqueles que mais precisam, com uma comida de qualidade e com custo baixo. “Tenho uma admiração pelo serviço prestado aqui no local. Faço questão de prestigiar eventos de locais que fazem a diferença na cidade. Fico feliz de saber da quantidade de refeições e de pessoas beneficiadas”, concluiu.