Ashiuchi pede a secretário de Estado 2ª unidade do Bom Prato

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) pediu nesta quarta-feira (11) ao secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Gilberto Nascimento Junior, uma segunda unidade do Restaurante Bom Prato. Foi durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.

"Sugeri a implantação tendo em vista que temos um prédio inativo do antigo Restaurante Popular e uma demanda muito grande por parte da população com relação ao programa", conta.

Segundo Ashiuchi, terá que ser nas proximidades da estação de trem de Suzano, possivelmente no lado sul. “Suzano tem 300 mil habitantes e uma unidade só não atende a demanda", justificiou. A única unidade do Bom Prato atende mais de mil pessoas.

Além de Suzano, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Mello (PSDB), também solicitou mais uma unidade para a cidade. Esta seria implantada no Distrito de Jundiapeba.

Durante a reunião com o Condemat, o secretário comentou brevemente sobre os custos das unidades do Bom Prato. De acordo com dados divulgados pelo secretário, o custo de implantação de uma nova unidade depende do local onde será instalado. Em média, o valor é entre R$ 1 milhão a R$ 3 milhões "No momento, a unidade que foi solicitada pelo prefeito Marcus Melo não será implantada esse ano por questões orçamentárias", explica.

O secretário usou como exemplo o caso de nova unidade em Guarulhos, que será inaugurada em breve. Nesta situação, o município irá dividir as contas de manutenção. "Muitas cidades dependem somente da verba do Estado, outras entram em parcerias com o Estado para dividir as contas das refeições", expõe.

Outra ideia registrada por Ashiuchi, diz respeito a um projeto de retorno de pessoas em situação vulnerável para suas respectivas famílias.

Segundo o republicano, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos municípios vivem a mesma realidade, cerca de 90% dos moradores não são do município. Por conta da comunicação entre os Cras do Estado, a ideia é implantar uma "passagem social" que leve tal indivíduo de volta para a família.