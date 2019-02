Ashiuchi pede ao DAEE limpeza e desassoreamento do Rio Tietê

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu na tarde desta quarta-feira (20) com o superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Heitor Brandão de Azevedo, e com o diretor de Obras do órgão estadual, Francisco Loducca, na capital paulista, para solicitar a limpeza e o desassoreamento do rio Tietê e de seus afluentes nos trechos que passam pela cidade, a fim de evitar alagamentos. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual André do Prado.

Na oportunidade, Ashiuchi apontou as ocorrências de alagamentos nas regiões dos bairros Cidade Miguel Badra e Jardim Monte Cristo, bem como no distrito de Palmeiras. Em seguida, apresentou ao diretor de Obras do DAEE um relatório de fiscalização elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Segundo o documento, numa avaliação preliminar, a pasta constatou que ocorrências de inundação dos rios Guaió e Jaguari e do canal de drenagem da rua Albert Fink são decorrentes do refluxo das águas do Tietê, provocados pelo assoreamento da calha. “Diante deste cenário, solicitei a limpeza dos trechos do rio que passam por Suzano. Se possível, dar início ao Lote 4, que compreende a área de Suzano a Itaquaquecetuba”, declarou o chefe do Executivo suzanense.

De acordo com o diretor de Obras do Daee, o setor técnico vai buscar meios para solucionar os problemas apontados. Inclusive, uma equipe já está circulando pelo local e definindo as estratégias que serão tomadas. “Para vocês terem uma ideia, já retiramos mais de 2 mil veículos do rio nos últimos dois anos. Hoje estamos com um barco com aparelhos de sonar para localizar novos carros para que possamos retirá-los. Agora, nosso setor técnico vai buscar as soluções necessárias”, informou Loducca.

Por fim, o deputado estadual destacou que vai continuar acompanhando os trabalhos do Daee e buscando as soluções permanentes aos alagamentos. “A pedido do prefeito Rodrigo (Ashiuchi), agendei esta reunião para que possamos agilizar as tratativas e solucionar os problemas. Com a limpeza e o desassoreamento do rio Tietê, evitaremos alagamentos e transtornos às famílias”, concluiu.