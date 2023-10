Ashiuchi pede ao DER recapeamento de trecho de 7 km da SP-66

O documento foi entregue em mãos ao diretor, que é responsável pelo DER 10 (que atende o Alto Tietê), na sede do departamento, na capital paulista. São cerca de sete quilômetros a serem requalificados, sendo 3,5 km em cada sentido. A expectativa é de que o pedido seja apresentado internamente ao DER.

Ashiuchi reforçou a importância de requalificar o trecho mencionado, que é de responsabilidade do governo do Estado, para melhorar a vida dos condutores que transitam por essa que é uma das vias mais importantes de ligação entre as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Poá. "É uma obra muito importante para a cidade, uma luta nossa. O Mauro Flávio Cardoso entendeu a proposta, disse que conhece o trecho e que dará andamento na solicitação, apresentando internamente à equipe do DER. Essa via precisa de um novo pavimento", afirmou.

Desde o início da gestão Ashiuchi, a prefeitura revitalizou várias vias de ligação a outros municípios, tais como a avenida Brasil e a estrada Santa Mônica, que conectam a Poá; a estrada dos Fernandes, que dá acesso a Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires; a avenida Francisco Marengo, que segue até Itaquaquecetuba; e a avenida Major Pinheiro Fróes, que pôde receber novo asfalto até o limite com Poá após o recente fechamento dos poços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Além disso, outras duas vias que ligam Suzano a Mogi das Cruzes estão passando por obras no momento: a avenida Jorge Bei Maluf, Vila Theodoro; e a estrada do Furuyama, no bairro Rio Abaixo.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, entregou nesta quarta-feira (18/10) ao diretor-regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Mauro Flávio Cardoso, um ofício solicitando a requalificação e recapeamento de um trecho da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), desde o viaduto Leon Feffer até o limite com Mogi das Cruzes.