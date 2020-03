Ashiuchi pede ao Estado abertura do Hospital das Clínicas para retaguarda a casos de coronavírus

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), solicitou ao deputado estadual André do Prado (PL) a abertura do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus.

O pedido foi feito durante um diálogo entre os parlamentares na última sexta-feira, 20, e revelado em um vídeo publicado na tarde deste sábado (21) nas redes sociais do prefeito, momentos depois de o governador João Doria (PSDB) determinar quarentena em todo o Estado.

"Ontem (sexta), em conversa com o deputado André do Prado, solicitamos a intervenção junto ao governo do Estado, para agilizar a abertura do Hospital das Clínicas, que está quase pronto aqui na cidade", afirmou o prefeito na reprodução.

Ashiuchi diz que o HC "será um grande hospital de retaguarda", que vai contribuir no combate ao novo vírus. "Tenho certeza de que vai ajudar, não só a cidade de Suzano, como toda a região do Alto Tietê", afirmou o prefeito.

Decreto

No vídeo, que dura cerca de dois minutos, o prefeito também disse que vai criar um decreto que será divulgado na próxima segunda-feira, 23, e anunciou algumas medidas que passam a valer na cidade.

"Em alinhamento com Ministério Público e com o jurídico municipal, faremos nosso decreto a partir de segunda, onde queria deixar claro e anunciar que todos os comércios da cidade, incluindo feiras livres diurnas e noturnas, restaurantes, bares, etc, estão fechados", afirmou o prefeito.

Ele também disse que a cidade entrará em "uma grande quarentena", inicialmente com prazo para terminar em 7 de abril (mesma data determinada pelo governo do Estado), mas que poderá ser estendido.

O chefe do Executivo também recomendou o serviço de entrega em domicílio aos estabelecimentos que trabalham com alimentos. "Aos bares e restaurantes, quero sugerir que trabalhem no sistema delivery. Estarão autorizados, respeitando as devidas normas de higiene e trabalho", continuou.

Ashiuchi também citou os serviços que continuarão funcionando na cidade durante a quarentena. "Postos de combustíveis, supermercados, mercearias, farmácias, mecânicas, entre outros. Desta forma, tenho certeza que, restringindo e sendo mais duros, estaremos juntos resguardando sua família e colaborando no combate ao coronavírus, não só em Suzano, mas em nosso estado e em nosso país", completou.