Ashiuchi pede aos suzanenses: ‘Sigam recomendações de saúde’

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, fez um apelo aos suzanenses em meio a pandemia mundial do novo coronavírus: “Sigam as recomendações de saúde”. A mensagem foi dita no programa DS Entrevista, na última segunda-feira (17).

Segundo Ashiuchi, as ações que a municipalidade tem adotado em relação ao Covid-19, são preventivas. O prefeito reitera que não há necessidade de pânico na cidade, mas é necessário que todos façam a sua parte.

Uma reunião foi realizada no último domingo (15), com um novo comitê de prevenção ao coronavírus para definir e alinhar algumas ações efetivas na cidade.

Esse comitê é composto pelas secretarias municipais, encabeçado pela Secretaria Municipal de Saúde, e também vai conter a constante coordenação do gabinete do prefeito.

Segundo o prefeito, “as ações são antecipadas, para que a gente possa diminuir os impactos desse problema, que é o coronavírus chegando, não só na região do Alto Tietê, mas principalmente na Região Metropolitana de São Paulo.”

Ashiuchi reitera que as ações locais são de extrema importância, por conta da proximidade com territórios com grande fluxo de pessoas.

“Aqui na nossa região nós temos o maior aeroporto internacional da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos. Temos proximidade com o porto de Santos. Temos muitas pessoas da região que viajam para o exterior e voltam. Então tem muitas ações que nós estamos fazendo, todas preventivas e que buscam diminuir os impactos que o coronavírus pode trazer.”

Medidas

Algumas medidas adotadas pelo município incluem ações na educação e na administração da cidade. As escolas municipais estão em fase de suspensão gradativa das aulas. Segundo o prefeito, as aulas serão suspensas de forma definitiva a partir de hoje. Todos os professores da rede serão dispensados.

Para não afetar as aulas, e não haver prejuízo pedagógico para os alunos, medidas de reposição serão estudadas, como conteúdos interativos por meio do portal da educação.

Quanto à alimentação de alunos em situação de vulnerabilidade social, Ashiuchi disse que um projeto está sendo estudado junto ao Fundo Social, Secretaria de Educação e de Assistência Social para identificar os alunos que estão no cadastro único e, por família, serão auxiliados com uma cesta básica para que não haja prejuízo na alimentação.

Além disso, servidores com mais de 60 anos farão trabalho remoto, assim como gestantes e mulheres com crianças menores de um ano de idade.

Creches

Questionado sobre a situação das mães que dependem das creches para trabalhar, Ashiuchi disse que entende as famílias, mas que por indicação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, a medida a ser tomada é a evacuação de 100% das escolas, não importando a série.

“Eu sei que muitas não tem com quem deixar suas crianças, mas a gente está priorizando a vida, e priorizando esse primeiro impacto que é muito importante. Então é necessário que todas as escolas, e nossos 27 mil alunos, fiquem em seus lares de forma segura.”

Zeladoria e Obras

Sobre as obras e a zeladoria no município, Ashiuchi disse que nenhuma dessas áreas será afetada pelo afastamento temporário de servidores com mais de 60 anos.

Na parte de zeladoria, os funcionários trabalharão com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para evitar a contaminação pelo vírus.

Quanto às obras, o prefeito disse que as entregas podem sofrer alterações. Obras da área da Saúde vão passar a ter prioridade na cidade.

“Vamos dar uma acelerada grande nas obras relacionadas, principalmente, à saúde. Como por exemplo, a Vila Amorim que tem um UBS (Unidade Básica de Saúde) grande, que está para ser inaugurada.”

Além desse equipamento, outros vão passar para a lista de prioritários, como o Pronto Atendimento (PA) do Boa Vista e a UBS Prefeito Alberto Nunes Martins CS II, na região central da cidade, que está em reforma.

Para o prefeito, a prioridade neste momento de crise mundial, é de que essas unidades de saúde sejam inauguradas e funcionem com capacidade máxima para realizar atendimentos à toda população.

Cancelamentos e Restrições

Durante a entrevista, Ashiuchi também falou sobre a os eventos cancelados e às restrições quanto à circulação de pessoas em espaços públicos.

De acordo com o prefeito, essas ações foram tomadas de forma antecipada para prevenção do novo coronavírus, que tem como principal recomendação evitar aglomerações.

“Nós estávamos acompanhando de perto a situação em outros países, na Ásia e na Europa. E dessa forma, a gente antecipou a paralisação, cancelamento ou adiamento dos eventos na cidade. E não só do aniversário da cidade, mas todos aqueles eventos que estavam programados ou marcados para os equipamentos públicos, como por exemplo Arena Suzano, Complexo Educacional Mirambava, quadras do Sesc e os campos do Suzanão.”

Ainda como forma de prevenção, a municipalidade cancelou todos os eventos relacionados à terceira idade. Isso porque os idosos fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus.

As atividades do Centro Dia do Idoso, Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, assim como outras atividades direcionadas a esse público foram suspensas por tempo indeterminado.

Além disso, a gestão pede que as reuniões religiosas também sejam suspensas durante certo tempo.

Casos em Suzano

Atualmente, Suzano tem 28 casos suspeitos de coronavírus aguardando resultado das análises e exames. Outros sete já foram descartados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Todos os exames são encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz. De acordo com informações divulgadas pelo prefeitos, o resultado dessas análises demoram entre 5 e 7 dias.

Neste tempo, a Vigilância Epidemiológica do município monitora e acompanha os pacientes com casos suspeitos, para intervir caso seja necessário.

Um acompanhamento é feito por telefone, e todas as medidas de isolamento social são orientadas a esses pacientes.