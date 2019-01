Ashiuchi pede celeridade na obra da Sabesp na SP-66

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu nesta semana com representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para pedir celeridade quanto à obra da empresa que resultou na abertura de cinco poços num trecho da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). A proposta da empresa é trabalhar simultaneamente em várias frentes, otimizando assim o tempo de execução dos serviços. A medida resultará no fechamento do primeiro poço em abril.

Com 14 metros de profundidade e, em média, 3 metros de diâmetro, as aberturas estão localizadas entre as alças de acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na Vila Maria de Maggi, e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Parque Maria Helena. As intervenções deverão ocorrer até dezembro de 2019, porém os poços serão fechados gradativamente.

O encontro, realizado no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, contou com as presenças do coordenador do empreendimento, Adriano Carvalho; do engenheiro que está acompanhando a obra, Maurício Izidoro; do gerente da Sabesp Alto Tietê, Eduardo Camargo; do gerente de Manutenção de Esgoto, Wilian Ferreira; e da encarregada de Planejamento e Controle, Carolina Queiroz.

Na oportunidade, os representantes da companhia apresentaram o projeto e o cronograma de trabalho. As intervenções vão contemplar cerca de 361 mil pessoas de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, atendendo diversos bairros da região norte da cidade administrada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, como Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra, Jardim São José e Jardim Varan, permitindo, desta forma, que o serviço chegue integralmente nestes locais.

De acordo com o gerente da Sabesp Alto Tietê, o trabalho realizado na SP-66 vai tornar Suzano referência em tratamento de esgoto e uma das dez melhores cidades do Estado de São Paulo. “Os bairros terão seus efluentes transportados para o devido tratamento na ETE Suzano, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram na região e possibilitando avanços na despoluição dos rios Tietê, Guaió e Jaguari”, disse Camargo.

Em sua fala, Ashiuchi destacou que as obras promovidas pela autarquia vão melhorar o saneamento básico de milhares de famílias. “Agradeço a Sabesp por dobrar seu efetivo e dar mais celeridade às intervenções. Quero deixar claro que ficou acordado que todos os poços ao longo da SP-66 serão fechados até dezembro de 2019, sendo que até abril já teremos o primeiro desativado. O restante será de forma gradual, seguindo o cronograma de trabalho”, reiterou o prefeito.

Por fim, a Sabesp esclarece que os serviços que estão sendo executados no local se referem à retomada das obras do interceptor conhecido como ITi16, que permitirá o transporte do esgoto da região para tratamento na ETE Suzano. A tubulação tem 4,8 quilômetros de extensão. Deste total, apenas 700 metros serão executados na avenida Major Pinheiro de Fróes.