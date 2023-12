Ashiuchi pede contratação de PMs da reserva para segurança nas escolas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou na manhã desta sexta-feira (8) de uma reunião com o secretário de Estado de Educação, Renato Feder. Na oportunidade, o chefe do Executivo apresentou demandas de Suzano, como a construção de creches, ampliação de escolas, cobertura de quadras, contratação de policiais militares que estão na reserva para segurança das instituições de ensino e aquisição de mobiliário para unidades que já estão sendo construídas. Todas as solicitações foram acolhidas pela equipe técnica do Estado, presente no encontro organizado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.

No ofício entregue ao governo estadual, Suzano solicita a construção de creches municipais no Jardim Cacique, na Vila Urupês e no Jardim Quaresmeira, bem como a ampliação das Escolas Municipais Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês, e Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente.

Suzano também pede apoio na aquisição de mobiliário para escolas que já estão em construção, sendo uma no Jardim Gardênia, uma no Jardim Europa e outra no Jardim Guaió. Além disso, apesar da prefeitura ser responsável exclusivamente pelas unidades municipais, houve também o pedido de construção de uma escola estadual no bairro Cidade Miguel Badra, assim como a criação de cobertura nas quadras das próprias escolas estaduais, visando levar mais conforto aos estudantes suzanenses.

Durante a reunião, o prefeito, ao lado dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, pediu estudo para a possibilidade de contratação de profissionais por meio do programa "Bolsa Trabalho", do governo estadual, para prestação de serviços nas unidades educacionais. "Esses servidores foram extremamente úteis para as escolas, com atuação na zeladoria das unidades. Por isso, peço que o Estado faça essa nova análise para as contratações por meio do Bolsa Trabalho", afirmou Bassini.

Outra demanda acolhida pelo próprio secretário estadual foi referente à segurança nas escolas. Trata-se da contratação de policiais militares que estão na reserva para atuarem dentro das escolas, visando promover maior proteção aos estudantes. A sugestão partiu do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que destacou, em sua fala, a importância desse trabalho preventivo. "Acredito que as Secretarias de Estado de Educação e de Segurança Pública possam promover um projeto conjunto, para contratação desses policiais que estão na reserva para uma atuação interna, promovendo maior proteção aos estudantes e colaboradores", disse.

O secretário estadual de Educação, Renato Feder, agradeceu o encontro e destacou o acolhimento dos pedidos da cidade de Suzano. Agora, todas as solicitações seguirão para análise da pasta.