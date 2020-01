Ashiuchi pede desassoreamento de rios ao governo do Estado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado estadual André do Prado, protocolou ontem pedido emergencial para desassoreamento dos rios Tietê, Guaió, Taiaçupeba-Mirim e Jaguari ao secretário estadual de Meio Ambiente, Marcos Penido, na sede da pasta, na capital paulista. A solicitação segue para análise e posterior atendimento do governo do Estado.

No documento, o chefe do Executivo suzanense salienta a importância do desassoreamento após os altos índices pluviométricos em Suzano nas últimas semanas e também apresenta as ações preventivas realizadas pela prefeitura, com a intensificação das manutenções em bueiros e bocas de lobo e na limpeza de rede de drenagem, ao passo em que pede um plano emergencial para atuação na cidade.

A expectativa é de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente promova as intervenções nos trechos de Suzano do rio Tietê, que demarca o início da região norte, passando pelo bairro Cidade Miguel Badra; do rio Guaió, que faz limite com a vizinha Poá, próximo ao Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis e Vila Maria de Maggi; do rio Taiaçupeba-Mirim, que vem do ABC Paulista e corta o distrito de Palmeiras, passando por bairros como Vila Fátima e Jardim Planalto; e do rio Jaguari, que marca o limite com Itaquaquecetuba, próximo ao Jardim Dona Benta, Cidade Boa Vista e Jardim Fernandes, por exemplo.

“Estamos solicitando o apoio do governo estadual para desassoreamento dos rios, nos trechos de Suzano. Com a somatória dos trabalhos, ou seja, com a prefeitura fazendo a limpeza, o Estado com o desassoreamento e a população com a fiscalização e a conscientização de não jogar lixo nas ruas e nem permitir o descarte irregular, teremos uma cidade melhor e com menos riscos de alagamentos”, explicou Ashiuchi.

Durante a reunião, técnicos da pasta estadual do Meio Ambiente apresentaram as ações realizadas ao longo de 2019 no Alto Tietê e o que será feito em 2020 na cidade de Suzano. “Inicialmente, vamos realizar a limpeza e o desassoreamento do rio Guaió, numa extensão de 1,5 mil metros, com investimento de R$ 2,4 milhões, que, inclusive, já tem o aporte financiado pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) aprovado. Garanto também nosso trabalho no trecho de Suzano do rio Tietê. Os demais pedidos seguem para estudos. Vale destacar também que, até o fim do ano, nossa previsão é de investir R$ 120 milhões em desassoreamento”, declarou Penido.

Em sua fala, o deputado André do Prado ressaltou que é importante o apoio do Estado aos municípios, principalmente com a limpeza e a drenagem dos cursos d’água neste período de fortes chuvas. “Estou com o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) buscando soluções junto ao governo estadual para que possamos minimizar os impactos das chuvas, por meio do desassoreamento dos rios já mencionados. Tenho certeza de que o secretário estadual Marcos Penido vai auxiliar nossa região e o município de Suzano”, finalizou o parlamentar.

Além de Ashiuchi, também estiveram presentes no encontro outros prefeitos que integram o Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê (Condemat): o presidente Marcus Melo (Mogi das Cruzes), José Luiz Monteiro (Arujá), Gian Lopes (Poá), Fábia Porto (Santa Isabel), Vanderlon Gomes (Salesópolis) e Walter Tajiri (Biritiba Mirim).