Ashiuchi pede novo prédio do INSS e recebe confirmação sobre volta de perícias

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na tarde desta terça-feira (14) a confirmação oficial do retorno, a partir desta quarta-feira (15), das perícias médicas na agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Suzano por parte do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O encontro, que ocorreu na sede da pasta, em Brasília, foi intermediada pelo deputado federal Marcio Alvino.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense também apresentou uma proposta para a construção de um novo prédio do INSS na cidade, visando mais conforto e tranquilidade no atendimento aos cidadãos. “A prefeitura cederia um espaço para o instituto construir um local ainda melhor para os munícipes. O governo federal adiantou que vai estudar a proposta para que possamos dar início a este projeto”, informou Ashiuchi.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, foi por meio da conversa com o prefeito que chegaram a uma resolução para a oferta das perícias médicas no município. “Recebi o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e o deputado Marcio Alvino para reestabelecer o atendimento. Conversamos sobre as necessidades e pudemos, juntos, resolver o problema”, explicou Marinho.

De acordo com o parlamentar, a reunião foi produtiva e se encerrou com duas importantes novidades: o retorno das perícias médicas em Suzano e o estudo para construção do novo prédio. “Ambas as notícias vão impactar positivamente as famílias suzanenses. Quero agradecer o governo federal, em nome do secretário Marinho e de sua equipe”, disse Alvino.

Por fim, o prefeito lembrou da união com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, por meio de seu presidente Wellington da Silva Santos; com a Câmara, por meio da presidente Gerice Rego Lione e do vereador Leandro Alves de Faria; com os deputados federais Márcio Alvino e Marco Bertaiolli; e com os deputados estaduais André do Prado e Estevam Galvão de Oliveira.

“Desde quando soubemos que Suzano ficaria sem perícias do INSS, passamos a buscar soluções. Unimos forças e conseguimos apoio da OAB, dos vereadores e dos deputados. Agendamos reunião em São Paulo, com o superintendente regional do INSS, José Carlos Oliveira, e hoje oficializamos em Brasília o retorno das perícias e o estudo para um novo prédio. Estou feliz com o resultado”, concluiu Ashiuchi.

Também participaram da reunião a subsecretária de Perícia Médica Federal, Karina Argolo, e o secretário da Previdência, Leonardo Rolim.