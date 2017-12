Ashiuchi planeja instalar Central com até 75 câmeras de monitoramento a partir de 2018

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) planeja a instalação de um Centro de Monitoramento para aumentar a segurança em Suzano. A expectativa é de entregar o equipamento no 1º semestre de 2018, de preferência no aniversário da cidade, dia 2 de abril.

A Central de Monitoramento, segundo ele, será moderna, inicialmente com a instalação de 50 câmeras espalhadas pelo Centro da cidade e bairros. Numa segunda etapa, a Central pode atingir até 75. Depois, em uma fase final, será planejada para chegar a cerca de 100 câmeras. “Será um sistema moderno com parceria da Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito”, disse o prefeito, em entrevista ao DS.

A central será instalada no Paço Municipal, em um espaço onde funcionava o prédio da antiga Câmara. “Vamos começar com 50 câmeras e depois evoluiremos para 75 e, quem sabe, chegar a 100”, enumerou o prefeito.

O equipamento funcionará 24 horas por dia. Vai gravar e mandar as imagens para a central. “Há uma preocupação com as entradas da cidade. Elas serão monitoradas”, disse. Ashiuchi afirmou que o investimento inicial será de cerca de R$ 4 milhões. “Mas a expectativa é baratear o custo”, disse.

A obra de alvenaria da central será feita com mão de obra própria da Prefeitura. O custo maior, segundo ele, ficará por conta da tecnologia. Nesse caso, será necessária a abertura de uma licitação pública. Neste ano, o prefeito visitou a Central de Monitoramento de Guararema e de lá trouxe idéias para implementar em Suzano. “Espero que, em Suzano, fique bastante funcional para a segurança da cidade”, afirmou, acrescentando que haverá também concurso para guarda municipal.