Ashiuchi prestigia anúncio da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi prestigiou, na tarde desta quinta-feira (11/05), o evento de apuração do processo eleitoral que culminou no anúncio da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano. Após dois dias de pleito, a chapa 1 saiu vitoriosa, com 971 votos, e Pedro Benites seguirá por mais quatro anos como presidente, cargo que ocupa desde 1995. A cerimônia de posse está marcada para ocorrer em 27 de julho.

“O Sindicato dos Metalúrgicos é uma potência na cidade e representa mais de mil associados, dando voz a toda uma classe de trabalhadores. Parabenizo a nova gestão, em nome do meu amigo Pedro Benites, desejo muito sucesso e reafirmo que nosso gabinete está sempre aberto e à disposição para parcerias em prol de Suzano”, disse Ashiuchi.

Também estiveram no encontro os presidentes da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Eliseu Silva; do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, Claudio dos Santos, o Ted; e do Sindicato dos Químicos de Suzano, Cláudio de Carvalho, além de representantes sindicais de outras dez cidades.