Ashiuchi prestigia homenagem ao aniversário de imperador japonês

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, marcou presença no evento de homenagem ao imperador japonês Naruhito, que comemora 63 anos de vida nesta quinta-feira (23/02). A atividade, promovida pelo Consulado-Geral do Japão em São Paulo, reuniu lideranças nikkeis de todo o Estado para um momento de celebração e fortalecimento dos laços de amizade entre os dois países.

Na oportunidade, Ashiuchi esteve acompanhado pela primeira-dama Larissa Ashiuchi e pelo presidente da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo), Reinaldo Katsumata.

O prefeito destacou a importância da influência japonesa para o desenvolvimento de Suzano e de todo o Alto Tietê, representando a comunidade nipônica da região.

“Fico muito feliz e honrado em participar desse momento junto a lideranças nikkeis que me inspiram a trabalhar e fazer o melhor, sempre comprometido com os valores que aprendi em família. Sendo neto de japonês e filho de brasileiros, levo no coração o Brasil e o Japão. Embora culturalmente diferentes e geograficamente distantes, ambos os países são sinônimos de acolhimento e parceria mútua. Suzano carrega esse DNA, com empresas japonesas, comunidades dedicadas à agricultura e tantas outras atividades que fazem nossa cidade se desenvolver de maneira única”, comentou Ashiuchi.

CÔNSUL-GERAL

Durante o evento, o cônsul-geral Ryosuke Kuwana reforçou a relevância do encontro presencial após o período de pandemia de Covid-19, uma vez que o Brasil abriga a maior comunidade Nikkey no mundo. “A família imperial nutre grande carinho pelo Brasil, sendo que neste ano temos expectativas positivas com a retomada da relação bilateral com o Japão, inclusive recebendo a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Yoshimasa Hayashi, em janeiro. Celebramos 115 anos da imigração japonesa no Brasil como uma relação valiosa que gera belos frutos com inspirações e admiração mútuas”.

Por fim, o cônsul também pontuou o desejo de harmonia do imperador Naruhito, que ocupa o trono desde o início de 2019, sendo filho do antigo imperador Akihito e da imperatriz Michiko. “Trata-se da construção de um tempo de nova harmonia, não só para o Japão, mas para toda a humanidade”, concluiu.

O evento também foi prestigiado pelo chefe do Escritório de Representação em São Paulo, do Ministério das Relações Exteriores (Eresp), o embaixador Raymundo Santos Rocha Magno; pela secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy; e demais autoridades do Estado e do País.