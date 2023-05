Ashiuchi prestigia solenidade na Central de Operações da PM

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta quinta-feira (18/05) da cerimônia de inauguração do retrato do coronel Cássio Araújo de Freitas na galeria dos Eternos Comandantes do Comando de Policiamento Metropolitano.

O evento solene, sediado na Central de Operações da Polícia Militar (Copom), ainda foi prestigiado pelo chefe de Gabinete e secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.

O homenageado ocupa o comando-geral da Polícia Militar desde o início do ano, sendo que também esteve à frente do Comando de Policiamento Metropolitano entre maio e dezembro de 2022, período em que foi responsável pelo policiamento ostensivo da Região Metropolitana de São Paulo.

O coronel Cássio Araújo de Freitas ingressou na instituição há mais de 30 anos, em 1990, e foi promovido a coronel em 2020. O oficial atuou em tropas especiais e operacionais, somando 27 medalhas e condecorações pelo excelente desempenho em cada função que assumiu na segurança pública paulista.

Além disso, ele também esteve à frente dos comandos do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPAmb), do 5º Batalhão de Choque de São Paulo (BPChq), do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 3 (CPA/M 3) e do Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6).

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a solenidade é uma justa homenagem ao oficial, em resposta à sua dedicação ao cargo público. “Sem dúvida, o coronel Cássio construiu um grande legado na Polícia Militar, sobretudo na Região Metropolitana durante o período em que ocupou o comando de policiamento”, comentou.