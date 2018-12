Ashiuchi promete cronograma de entregas de até 28 obras para 2019

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) revelou que a administração municipal já tem 28 obras programadas para serem entregues na cidade em 2019.

A afirmação do republicano ocorreu durante inauguração da nova pista de skate do parque Max Feffer.

Segundo o chefe do Executivo, a revitalização da Avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, e o prolongamento da Rua Sete de Setembro são duas das obras programadas para o ano que vem.

Ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto (PDT), Ashiuchi afirmou que o andamento das obras tende a desacelerar no fim do ano, devido ao período de festas, mas que retornam logo em janeiro, a exemplo das atividades no trevo comercial do Dona Benta.

"Ano que vem, posso frisar, estamos na contramão com a previsão de mais de 20 obras. Tem coisa já praticamente pronta, que não vamos entregar agora para não atrapalhar o 'Papai Noel'. No trevo do Dona Benta, não vamos atrapalhar o comércio de Natal", disse ao pontuar que já teria começado as benfeitorias, caso não coincidisse com o período natalino.

De acordo com o prefeito, são estimadas 28 obras para 2019, entre elas a revitalização da Marginal do Una e o prolongamento da Rua de Setembro - sendo esta última, uma parte do início dos trabalhos para construção do Hospital Federal.

Ainda são esperadas as obras para Unidades Básicas de Saúde (UBS's) na Vila Amorim, Monte Cristo e Suzanópolis, além da inauguração do Centro Dia do Idoso, no Boa Vista, que também receberá um Pronto Atendimento (P.A) na atual UBS da região.

SUZANO SKATE PARK

O chefe do Executivo cumpriu neste sábado (15) a última agenda de inauguração prevista para este ano, com a abertura da nova pista Suzano Skate Park, no parque Max Feffer, que também recebeu em 2018 a Arena Multiuso, piscina e quiosques.

Ashiuchi salientou a obrigação e compromisso que selou junto ao público do parque que, entre as principais demandas, clamava por mais segurança e melhor opção de lazer.

"Hoje, aos finais de semana, recebemos em média 7 mil pessoas, sendo que quatro a cada 10 visitantes são de outras cidades".

O presente à comunidade poderá receber campeonatos estaduais e nacionais de skate, colocando Suzano no mapa da modalidade esportiva.

"Temos objetivo de trazer a grande etapa do campeonato paulista de skate, sediar campeonatos brasileiros, formar campeões, que sairão daqui como representantes masculino e feminino da seleção brasileira para as Olimpíadas. Mas, mais do que isso, é formar cidadãos".