Ashiuchi recebe comitiva de chineses para fechar parcerias

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta segunda-feira (3) uma comitiva de chineses do setor privado e de políticos da província de Weifang. O encontro, realizado no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, teve o objetivo de estreitar laços de relacionamento entre os municípios e de firmar possíveis parcerias na área da Educação.

O grupo, liderado pelo vice-prefeito de Weifang, Ma Qingmin, que chegou ao Brasil no último sábado (1º) e vai passar por diversas cidades do País, fez questão de retribuir a visita do prefeito suzanense à província, realizada em setembro deste ano para buscar investimentos.

Durante o encontro desta segunda-feira, Ashiuchi apresentou Suzano por meio de um vídeo e ressaltou os potenciais do município, como o comércio, as indústrias e o setor agrícola. Também deu continuidade às tratativas feitas anteriormente na China e reiterou o pedido de uma parceria com a Faculdade de Alimentação de Weifang.

“Em nossa visita ao País oriental, constatamos que o caminho para a evolução e para um Brasil mais forte é a Educação. Por isso, nosso pedido de investimento nesse setor, principalmente, pela província ter uma forte atuação na capacitação de pessoas no setor da agricultura, por meio de seu Centro de Pesquisa e Inovação de Comida e Agricultura de Weifang”, explicou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito de Weifang, Ma Qingmin, também falou um pouco das principais características da cidade, evidenciando os pontos fortes nos setores da Cultura, Economia, Tecnologia e Agricultura. Ele também avaliou como positiva a ligação de Suzano com a cultura chinesa, por meio de sua associação, além da hospitalidade do prefeito suzanense, feita com o hasteamento das bandeiras da China.

“A visita do prefeito Rodrigo Ashiuchi à China foi o começo de uma grande amizade. Suzano é nova, o prefeito é jovem, com muita força de vontade, e vejo tudo isso como muitas páginas em branco, onde podemos juntos escrever uma bela história e construir uma grande cidade”, destacou o vice-prefeito de Weifang.

Além de Qingmin, a comitiva chinesa também foi formada pelo diretor de negócios de Pesca e Oceania, Lu Jie; pelo vice-diretor, Liu Zuoliang; pela promotora e coordenadora do Food Valley, Yu Dongju; pelo diretor de negócios, Li Cheng Yuan; pela diretora-geral da empresa Shandong Hwatson Biochem, Kang Mei; e pelo empresário da Weifang Binhai Turismo Group, Zang Chuankui.

Também participaram do encontro o vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto; a primeira-dama, Larissa Ashiuchi; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang; e representantes da Associação Cultural Chinesa de Suzano, o presidente Tung Yun Wu; e o conselheiro Ricardo Chou; bem como o assessor da Casa Civil do Estado de São Paulo, Marcelo Peres; e o reitor da Universidade Brasil, Fernando Costa.