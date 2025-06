Ashiuchi recebe convite para solene dos 117 anos da Imigração Japonesa

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), entregou nesta sexta-feira (13), ao ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL), convite para solene dos 117 anos da Imigração Japonesa.

A solenidade será no próximo dia 27. Takayama explicou ao secretário a novidade da atividade deste ano: a feira gastronômica (a partir das 11 horas) com culinária típica japonesa e as apresentações culturais em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Candido, sede da Casa de Leis. “Será uma grande comemoração aos 117 anos de um povo que faz parte da história de Suzano, do Estado de São Paulo e do Brasil”, afirmou Ashiuchi.

Takayama deixou com o secretário um convite para ser entregue ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

“Faço questão de ressaltar o apoio que o nosso sempre prefeito Ashiuchi oferece à população de Suzano diariamente. Ele pode estar trabalhando em São Paulo, mas sabemos que sua atenção, seu carinho e seu amor sempre será Suzano e o Alto Tietê”, argumentou Takayama.

Convites

Takayama já fez a entrega oficial de convite para diversas autoridades. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL); o presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa; e o deputado federal Marcio Alvino (PL).

Confirmaram presença no evento o cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru; o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi.