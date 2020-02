Ashiuchi recebe empresários da indústria e comércio de condutores

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, recebeu, no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, os empresários Nunziante Graziano e Nunziante Graziano Neto, proprietários de indústria e comércio de condutores elétricos da cidade. Na oportunidade, os administradores falaram sobre projetos de expansão para 2020 e também sobre possíveis parcerias com o programa “Suzano Mais Emprego”.

Reuniões

O prefeito tem feito reuniões com empresários da cidade em busca de investimentos para o município.

Em julho do ano passado, Ashiuchi, recebeu 50 empresários do Distrito de Palmeiras para apresentar os trabalhos realizados na região e para acolher pedidos de melhorias para o local. O encontro também foi acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, que destacou o projeto “Abrace Suzano”.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense deu um panorama das intervenções que já ocorreram e que estão sendo feitas na região, como a inauguração da Unidade da Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil, a reforma completa do Pronto Atendimento (PA) e do Centro Cultural, bem como a entrega de novo asfalto e iluminação no Parque Buenos Aires e na Vila Fátima.

Na ocasião, o prefeito reforçou ainda que Suzano liderou no ano passado a geração de emprego na região do Alto Tietê, conforme apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com um saldo de 2.421 novas vagas.

Durante sua fala, Loducca apresentou o projeto “Abrace Suzano”, que tem a pretensão de promover ações de zeladoria em parceria com os empreendedores da cidade. “Nosso trabalho visa melhorar as ruas e os bairros de Suzano, com apoio dos comerciantes.

A ação é simples: ela busca reparos nas calçadas, lixeiras e cuidados com as árvores, por exemplo. Tudo feito em conjunto, ou seja, a prefeitura faz a manutenção em áreas públicas e os empreendimentos a conservação e possíveis reparos”, informou o secretário.

Em seguida, os presentes falaram um pouco sobre seus trabalhos na cidade de Suzano, ao passo em que apresentaram suas principais demandas. Na ocasião, empresário no ramo de escova industrial Benedito Almeida da Silva, o Benê, disse que esta é a primeira vez, em seus 36 anos de atuação na cidade, que um prefeito se reúne com os comerciantes da região para apresentar um balanço de sua gestão e entender as necessidades dos bairros em que cada um trabalha.