Ashiuchi recebe novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na manhã desta terça-feira (20/06), em seu gabinete, o novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o tenente-coronel Marlon Luiz de Souza da Silva, que está substituindo o tenente-coronel Joel Chen, que assumiu o 17º BPM de Mogi das Cruzes. Na ocasião, a visita foi acompanhada pelo chefe de Gabinete e secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, e pelo coordenador operacional do batalhão, o major William Tadashi Ritton Vieira.

No encontro, o chefe do Executivo destacou a forte parceria que existe entre a prefeitura e a Polícia Militar, e reforçou a disposição de estreitar ainda mais os laços. “O comandante Marlon será o nosso novo parceiro no desafio da manutenção da segurança em Suzano e não tenho dúvida de que ele fará um excelente trabalho à frente do 32º Batalhão. A segurança da população é nossa prioridade. Por isso, estreitar o relacionamento com essa grande instituição do nosso Estado é primordial para que a tranquilidade das pessoas seja cada vez maior”, afirmou Ashiuchi.

O secretário Afrânio Evaristo endossou as falas do prefeito e ressaltou que a Guarda Civil Municipal (GCM) seguirá promovendo operações com a Polícia Militar. “Nós já participamos de diversas ações com a PM, seja por meio do Canil, do GPA (Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) ou os demais grupamentos, e vamos continuar nesse apoio com essa importante força de segurança que atua em nossa cidade. Tenho certeza de que o comandante Marlon fará um grande trabalho e reitero que estamos à disposição para novas ações”, destacou.

Ao final, o prefeito agradeceu ao comandante Chen pelo tempo que esteve à frente da PM em Suzano e desejou sucesso no comando do 17º BPM. “O tenente-coronel Chen realizou um trabalho excepcional em nosso município, promovendo grandes ações visando a tranquilidade dos moradores e atuando em parceria com a nossa Secretaria de Segurança Cidadã. Desejo a ele sucesso na direção do 17º, afinal a nossa região é completamente integrada e tudo que é realizado em conjunto pelos batalhões do Alto Tietê, sob supervisão do CPA/M-12 (Comando de Policiamento de Área - 12), reverbera em todas as cidades”, finalizou Ashiuchi.

Policiamento

A Polícia Militar no Alto Tietê é composta pelo 32º BPM, que, além de Suzano, promove o policiamento nas cidades de Ferraz de Vasconcelos e Poá; o 17º BPM, que atua em Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim; e o 35º BPM, responsável pelo patrulhamento em Itaquaquecetuba. A supervisão regional está sob coordenação do CPA/M-12.