Ashiuchi recebe visita de antigos conselheiros tutelares e agradece atuação

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na última terça-feira (16/01) a visita de Naiara Marcato e José João Silva, antigos conselheiros tutelares de Suzano, e agradeceu pelo trabalho realizado durante o último quadriênio. Ao lado dos secretários municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e de Governo, Alex Santos, além do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carlos Araújo, o chefe do Poder Executivo municipal obteve uma avaliação positiva da parceria da entidade com a administração municipal.

Silva atuou no Conselho Tutelar 1, que abrange a região central, e hoje é suplente. Já Naiara atendia na unidade 2, que cobre a região norte. Durante o encontro, foi destacado que o conselho do centro “voltou a ter vida” durante a atual gestão. “Nunca vi um prefeito agradecendo aos ex-integrantes. Esta administração me incentivou porque os conselheiros precisam de gestões que olhem para as crianças, e o governo do prefeito Ashiuchi mostrou que isso é possível”, elogiou Silva.

Por sua vez, Naiara, que foi conselheira durante sete anos, pontuou que o perfil dos integrantes mudou para acompanhar o governo municipal. “Conselheiros são conhecidos por serem mais enfáticos, mas quando vimos como funciona a gestão, como ela é mais humanizada, percebemos que poderíamos prestar um grande serviço unindo esforços”, afirmou.

Os conselheiros têm como atribuições o atendimento e a proteção às crianças e aos adolescentes, encontros e orientação aos pais ou responsáveis e a requisição de serviços públicos nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Durante a reunião, o prefeito enalteceu o trabalho realizado e destacou a força que o Conselho Tutelar voltou a ter em Suzano. “Tenho certeza que neste período eles foram pioneiros em diversas ações e plantaram muitas sementes para futuros conselheiros. Fiquei muito grato de ouvir que, sob nosso governo, o Conselho Tutelar voltou a ganhar vida e conseguimos mudar a tratativa com o órgão e promover um acolhimento cada vez mais humanizado”, ressaltou Ashiuchi.

A visita também serviu para destacar as melhorias na comunicação entre o Poder Público municipal e o Conselho Tutelar. Os ex-integrantes já exerceram o cargo em outras oportunidades e, por terem passado por experiências diferentes, puderam avaliar e concluir melhor as mudanças realizadas. “Só tenho a agradecer aos conselheiros que agora estão saindo, essa visita mostrou que estamos no caminho certo. Desejo que os novos integrantes, eleitos em outubro, marquem seus nomes na história da cidade assim como este grupo o fez”, finalizou o Ashiuchi.